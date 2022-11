Libreta AUH: miles de beneficiarios cobrarán antes de lo previsto

Siguen las buenas noticias para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), esta vez a raíz de la libreta 2022. Si bien el 20% retenido se paga normalmente a los dos meses desde que se hizo el trámite, muchos podrían recibirlo antes.

A través de mensajes de beneficiarios en el streaming Anses al Día, Ciudadano News pudo saber que muchas personas cobrarán el pago extra de forma anticipada, lo que podría significar que se agilizó el sistema y se beneficiarán muchas asignaciones.

¿Quiénes cobran la libreta en noviembre?

Según indicaron algunas beneficiarias de asignaciones, presentaron el formulario 1.47 en ANSES en octubre y el monto retenido de hasta $10.781 ya les figura en la liquidación de noviembre. Esto significa que el trámite quedó cargado en el sistema y se aprobó el pago antes de tiempo, ya que normalmente son 60 días para recibir el valor de la libreta.

La información no es oficial porque el organismo no hizo ningún comunicado, pero es posible que se adelanten los pagos para anticiparse a fin de año y no demoras a las personas que siguen haciendo la gestión.

¿Cómo saber si cobro antes el retenido AUH?

En primer lugar, hay que consultar si el formulario está cargado correctamente en el sistema, lo que a veces puede demorar. Para eso hay que entrar en Mi ANSES y elegir la opción "Libreta AUH" o llamar al 130 y preguntar a los operadores de ANSES.

Por otro lado, hay que revisar periódicamente la liquidación en la app porque ahí figurará la cifra del retenido. Es importante recordar que esa información también se puede atrasar a veces, por lo que solo hay que esperar a que se complete. Sin embargo, muchos pueden cobrar en noviembre y otros no.

¿Cuándo pagan la libreta 2022?

Se puede mantener la tendencia de un mes para recibir el pago adicional o bien, que continúen siendo dos meses de espera. Según las dos posibilidades, las fechas son:

Presentaron en octubre > pueden cobrar en noviembre o diciembre.

Presentan en noviembre > pueden cobrar en diciembre o enero.

Presentan en diciembre > pueden cobrar en enero o febrero.

Sin embargo, también hay titulares que hicieron el trámite en agosto o septiembre y todavía no cobraron los $10.781. Esta situación es común y se debe a demoras de sistema o de pagos. En esos casos se puede reclamar. Además es importante saber que conviene llevar la libreta antes del 15 del mes para evitar retrasos.

Fecha de cobro AUH noviembre 2022

Todos aquellos que sí cobran la libreta en noviembre, recibirán el dinero en la misma cuenta de la AUH y según el calendario oficial de ANSES. Las fechas de cobro son: