Liquidación SUAF: ¿por qué me sacaron el refuerzo de $20.000?

Muchos beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) volvieron a tener dudas sobre el refuerzo de $20.000 y reclamaron en el streaming "Anses al Día" de Ciudadano News (lunes a viernes a las 15.30) que desapareció el aumento de las liquidaciones.

Cabe recordar que el monto por hijo ya figuraba para aquellos titulares que trabajan en relación de dependencia y no superan el tope de $131.208, por lo que la incertidumbre es más fuerte, ya que se preguntan si el beneficio sigue vigente o no. En esta nota, todas las respuestas.

¿Por qué no tengo el refuerzo de $20.000?

Por ahora desde ANSES no explicaron por qué no está el monto de $20.000 en la liquidación. Sin embargo, se sabe que todos los beneficiarios a los que les correspondía, estaban en la misma situación, lo que deja a la vista que es un error y no una falta de pago. De hecho, hay titulares a los cuales ya les figura el extra nuevamente.

Sobre todo hay que tener en cuenta que la información ya estaba actualizada y tenía el detalle completo del cobro: asignación familiar, complemento y aumento hasta alcanzar los $20.000. Por eso, hay varias posibilidades:

Nuevas actualizaciones en la liquidación o en la aplicación Mi ANSES, que pueden provocar errores.

Ser parte de un grupo al que no le corresponde el pago.

Los pagos empiezan el jueves 8 de septiembre, por lo que todavía se puede renovar la liquidación, incluso en el medio del desarrollo del calendario.

Hasta el momento, la posibilidad casi segura es que haya un error en la liquidación y dentro de las próximas 24 o 28 horas se restablezca el detalle del dinero adicional.

¿Se pagará el aumento en septiembre?

Sí. La directora de ANSES, Fernanda Raverta, aseguró que el aumento se otorga en septiembre, octubre y noviembre. El mismo está asegurado y alcanza a más de 1 millón de trabajadores y casi 2 millones de niños y adolescentes.

Como se mencionó, habrá que esperar que empiece el cronograma para determinar si se abona el refuerzo, pero también hay que recordar que fue confirmado por ANSES y son $20.000 por hijo, es decir que una familia con dos chicos a cargo, cobrará $40.000.

¿SUAF por embargo cobra el refuerzo?

Sí, siempre y cuando cobren el salario familiar por embargo a través de un trabajo en relación de dependencia y no se supere el límite de $131.208. En cambio, aquellos que se liquiden desde una jubilación, pensión o Pensión No Contributiva (PNC) no lo reciben.

Importante: lo que sí perciben todos los titulares de ANSES es el aumento del 15,53% por Ley de Movilidad.

¿Los monotributistas tienen bono?

Según indicaron operadores del 130 a beneficiarios del organismo, los monotributistas tampoco tienen el aumento. Además, Raverta indicó en declaraciones televisivas que sólo será para trabajadores registrados y en relación de dependencia.

Otras dudas sobre este tema tienen que ver con la AUH y las posibilidades de pagos extra. Si bien no le corresponden los $20.000 a la asignación universal, recientemente se publicó oficialmente el decreto 576/2022, el cual afirma que se abonará un nuevo bono de emergencia para personas sin trabajo y sin ingresos formales, lo que puede incluir a miles de asignaciones.