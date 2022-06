Por qué algunas SUAF cobraron Tarjeta Alimentar en junio

Ahora que arrancó el calendario de pagos de junio 2022 y están las liquidaciones disponibles, una duda se repite entre muchas titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) sobre la Tarjeta Alimentar.

En el streaming ANSES AL DÍA de El Ciudadano (lunes a viernes a las 15), muchas beneficiarias contaron que les llegó el pago del complemento alimentario y se preguntan por qué, ya que no les corresponde. En esta nota, todas las respuestas hasta el momento.

¿Hay Tarjeta Alimentar para SUAF?

No, a la asignación familiar no le corresponde la Tarjeta Alimentaria, principalmente porque la mayoría son trabajadores en relación de dependencia o monotributistas, a diferencia de la AUH que muchas veces no tiene empleo o trabaja de manera informal y sin beneficios.

Es por eso que el salario familiar tiene otro tipo de complementos o pagos adicionales, pero la Tarjeta Alimentar no es uno de ellos.

¿SUAF por embargo cobra Alimentar?

No. Tampoco está disponible para la asignación por embargo. Si bien se ha tratado el tema en ANSES AL DÍA, considerando que las titulares del embargo deberían recibir el plan alimentario, desde Desarrollo Social no ha cambiado y no la reciben por el momento, a pesar de que muchas sean madres solteras a cargo de sus hijos.

¿Por qué hay titulares que cobraron?

Por el momento no hay una explicación oficial, pero se estima que puede ser por diferentes motivos:

Un error en el sistema o en las liquidaciones, ya que algunas titulares afirmaron haber cobrado más este mes.

Un error al interpretar o leer la liquidación. Hay personas que tienen AUH o SUAF, pero al ver la liquidación figuran los dos nombres de las asignaciones y eso puede generar confusión.

También puede suceder con las personas que cobran SUAF por un hijo y AUH por otro. En esos casos tienen Tarjeta Alimentaria por la asignación universal.

Por último, puede ser que una persona haya pasado de AUH a SUAF y no estén actualizados los datos. Se recomienda renovarlos en MI ANSES para evitar confusiones de este tipo, ya que siempre es importante mantener esta información actualizada.

¿Qué pagos hay para la asignación familiar?

Lo que sí cobra el salario familiar es:

Sueldo por el trabajo o facturación de monotributo (no lo paga ANSES).

Aguinaldo por parte del trabajo en relación de dependencia y no por ANSES.

Asignación Familiar por cada hijo menor de 18 años o por discapacidad.

Complemento para el tramo 1 y 2, siempre que no superen los topes vigentes.

Segunda cuota del refuerzo de ingresos, solo si fueron aprobados después de anotarse.

Liquidación SUAF en junio 2022

Tramo 1 (con ingresos de hasta $113.570 o categorías A, B y C) ➡ $7332 + $2794 de complemento = $10.126 total

Tramo 2 (con ingresos de entre $113.570 y $166.564 o categoría D) ➡ $4945 asignación general + $1885 de complemento = $6.830 total

Si cobraron los primeros $9000 de bono, entonces también los reciben en junio. En ese caso los montos serían: $19.126 para el tramo 1 y $15.830 para el tramo 2. En tanto, quienes no tengan complemento sólo deben sumar el refuerzo de ingresos.

Fecha de cobro SUAF junio 2022