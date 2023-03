Liquidación SUAF: cuánto y cuándo cobro SUAF en abril 2023

En los próximos días iniciará el calendario de pagos de ANSES para abril 2023, que viene con cambios, y miles de titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán su prestación tras el aumento de los topes en marzo.

Este mes, miles de familias volvieron a ingresar al sistema y ya esperan el pago del cuarto mes del año junto a complementos como la ayuda escolar 2023. Sin embargo, también se preguntan si habrán otros pagos extra o bonos.

En esta nota anticipamos las fechas de cobro de abril, cuáles son los topes y cuánto cobra SUAF desde el mes que viene.

Fecha de cobro en abril 2023

Si bien ANSES todavía no lo publicó de forma oficial, ya se anticipa que las fechas de cobro serían:

DNI terminados en 0 > miércoles 12 de abril

DNI terminados en 1 > jueves 13 de abril

DNI terminados en 2 > viernes 14 de abril

DNI terminados en 3 > lunes 17 de abril

DNI terminados en 4 > martes 18 de abril

DNI terminados en 5 > miércoles 19 de abril

DNI terminados en 6 > jueves 20 de abril

DNI terminados en 7 > viernes 21 de abril

DNI terminados en 8 > lunes 24 de abril

DNI terminados en 9 > martes 25 de abril

El mismo calendario le corresponde a la AUH en abril, cuyos titulares ya pueden presentar la libreta 2023.

¿Cuánto cobra SUAF en abril?

El monto que cobra cada asignación depende del tramo en el que esté, el cual se define según los ingresos por persona o en el grupo familiar. A medida que los ingresos o el sueldo es más alto, baja la cifra de SUAF. Existen 4 tramos y los montos de cobro son:

Tramo 1 > $11.465 por hijo

Tramo 2 > $7732 por hijo

Tramo 3 > $4675 por hijo

Tramo 4 > $2410 por hijo

En el caso de SUAF por discapacidad, las cifras son: $37.336 (tramo 1), $26.411 (tramo 2) y $16.668 (tramo 3). Sin embargo, en todos los casos aumenta de acuerdo a la zona de residencia.

Además, se suma el pago de la ayuda escolar si los titulares acreditaron la escolaridad. El monto es de $9609 por hijo y todos deben presentar el formulario para cobrar.

Todos los topes SUAF 2023

Para saber en qué categoría está cada beneficiario, los topes por tramo son:

Tramo 1 > ingresos hasta $177.554

Tramo 2 > ingresos entre $177.554,01 y $260.403

Tramo 3 > ingresos entre $260.403,01 y $300.645

Tramo 4 > ingresos entre $300.645,01 y $808.124

Entonces, el tope máximo por persona es de $404.062 y el del grupo familiar es de $808.124.

Importante: la liquidación SUAF se actualiza a partir del día 5 de cada mes en adelante.

¿Hay bono o complemento para SUAF?

No. Por el momento no se anunció ningún tipo de bono y tampoco sigue el pago del complemento. A su vez, es importante saber que SUAF no cobra tarjeta alimentaria y siguen suspendidos los préstamos para cualquier asignación.

Cabe recordar que SUAF significa Sistema Único de Asignaciones Familiares y lo cobran los trabajadores en blanco, monotributistas, personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y titulares del Fondo de Desempleo. También hay beneficiarios que pueden liquidar la asignación familiar desde su jubilación o pensión.