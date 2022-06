VIDEO | Se tiró al vacío para irse sin pagar de un prostíbulo

Un episodio tan curioso como insólito ocurrió el último domingo en la ciudad de Punta Arenas, en la región más austral de Chile. El video en cuestión, que se viralizó a las pocas horas de ser publicado, muestra a un hombre que se arrojó desde la ventana de un segundo piso de un prostíbulo para, presuntamente, escaparse sin pagar. Ante ello, dos trabajadoras y otro individuo, todos semidesnudos, salieron a perseguirlo a toda velocidad pero no pudieron atraparlo.

El hecho, registrado por una cámara de seguridad apostada en el lugar, exhibe el momento exacto en el que el cliente se lanzó al vacío sin importarle el peligro que conllevaba su accionar. “¡Está rota la puerta! ¡Abrí la puerta!”, se escucha de fondo gritar a una mujer, segundos antes de que el cliente de turno se arrojara desde varios metros de altura.

Eran las 10.05 de la mañana y, en ese instante, el hombre cae desde lo alto de la casa. “¡Aaah, la concha de su madre!”, exclamó por el fuerte golpe que sufrió producto del impacto contra el piso. A pesar del evidente dolor, se reincorporó por sus propios medios, abre la puerta y sale del lugar antes de ser atrapado.

A continuación, dos mujeres lograron abrir una puerta trasera y salieron corriendo descalzas y a toda velocidad para impedir que el individuo se saliera con la suya. Otro sujeto, con una toalla color celeste en la cintura y un teléfono celular en su mano derecha, también salió del interior del lugar para ayudar a las mujeres para observar lo que estaba sucediendo. Mediante algunos gritos inaudibles, los tres intentaron frenar la marcha del hombre que se estaba dando a la fuga, pero él fue más rápido y logró su cometido.

Según informa el portal chileno ADN, se sospecha que el sujeto habría robado medio millón de pesos chilenos -poco más de 550 dólares-.

De acuerdo al portal local El Pingüino, el segundo piso del prostíbulo ubicado sobre avenida España cuenta con una puerta falsa, ya que en realidad no lleva a una habitación sino que al exterior de la casa, pero no hay escaleras. El sujeto, justamente, cayó desde ese sitio y no tuvo reparo alguno para amortiguar el impacto.

El medio La Prensa Austral consultó al jefe de la Primera Comisaría de Carabineros, mayor Carlos Sanhueza, sobre si se presentó alguna denuncia por la sustracción de dinero, y la autoridad respondió que hasta el pasado miércoles por la tarde no se había registrado ningún reporte oficial sobre lo sucedido en la Región de Magallanes.