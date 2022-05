VIDEO | No podía pagar su chomba de egresados y sus compañeros se la regalaron

Un emocionante momento quedó registrado en un video que grabaron alumnos de un colegio y que tuvieron un gran gesto con un compañero de ellos que estaba a punto de quedarse sin la chomba de egresados que adquirió la mayoría. Sin embargo una ‘movida’ hecha por los jovencitos le permitió al estudiante, poder hacerse de la emblemática prenda.

El video se conoció a través de la red social TikTok.

Los alumnos de un colegio le regalaron la chomba a su par, llamado Sami, ya que este no podía costearla. Fue la reacción del chico lo que causó gran conmoción en las redes sociales.

Además, por la propia viralización que tuvo el video en las redes, hubo más usuarios que conocieron la situación de Sami y se ofrecieron a pagarle la campera e incluso el viaje de egresados.

Sami es oriundo de Guernica y su situación económica lo estaba marginando de poder acceder a los típicos planes que tradicionalmente realizan los egresados, como realizarse un buzo de recuerdo de curso, una chomba (o ambas) pero también el clásico viaje de fin de cursado.

El video que refleja el momento en el que Sami recibe su chomba de forma sorpresiva, ya fue visto en TikTok (puede verse en la cuenta de @magakoot) por más de 5 millones de usuarios además de recibir más un millón de likes y 13 mil comentarios.

En la popular red social no solo se destacó el gesto de sus pares egresados sino que también y gracias a la viralización del material, los usuarios de las redes buscan que Sami también pueda obtener su campera de fin de cursado.

Magalí, la usuaria de la cuenta en donde el video se esparció rápidamente en la web, habló también de la tradicional fiesta de fin de año y la forma de incluir al chico oriundo de Guernica: “Todo lo que estamos recaudando es para él. Tenemos un kiosco en la escuela y la plata es para la fiesta en la que a él ya lo contamos”.

Los estudiantes también están analizando poner en marcha un CBU con el fin de que todos aquellos quieran colaborar con la causa de Sami , puedan hacerlo y que así tenga el mejor recuerdo del fin de ciclo de secundaria.

La repercusión del video de Sami en las redes

Algunos de los mensajes que pudieron leerse en las redes:

“Son ejemplo de amistad, ojalá muchos copiaran”

“Le pagamos el viaje de egresados entre todos”

“¿Algún CBU para poder ayudar para la campera?”

Magalí, compañera de Sami y la dueña de la cuenta que posee el material que se viralizó agradeció a los usuarios y expresó al respecto: “De verdad no puedo creer toda la gente hermosa y copada que hay. Gracias a ustedes por querer ayudar, no puedo responder uno por uno porque se me tilda el celular”.

Sobre el final del mensaje, añadió: “Voy a hablar con mis compañeros para poner un CBU para ayudar para su campera y si podemos comprarle unas zapatillas. Gracias de corazón”.