VIDEO | Le pegaron a una alumna por "linda, cheta y tener el pelo limpio"

Trascendió un nuevo episodio de violencia dentro de una escuela de Entre Ríos, el cual tuvo como víctima a una estudiante de 2° de secundaria.

El hecho se registró en el Colegio Nacional N°1 de Paraná y terminó siendo difundido por redes sociales por las propias agresoras.

Según indicaron, no sería la primera vez que la joven era acosada por alumnas de cuarto año. En el video que se hizo viral se ve a una de las adolescentes del grupo agrediendo, primero verbalmente y luego físicamente a la víctima, quien tras ser golpeada reacciona y es allí cuando se produce una pelea, dentro del aula de clases.

La mamá de la chica que fue agredida dijo que la comunidad educativa ya estaban al tanto, y que temía que algo así podría suceder.

"Todo ocurrió en un aula que le llaman 'El Sótano', donde funciona tercer año. Estas alumnas son menores y tienen vínculo familiar, por eso siempre andan juntas y además tienen otras dos menores que las ayudan", sostuvo la mujer en diálogo radial.

Si bien pidió a las autoridades que encuentren una solución al tema, advirtió que no recibió una respuesta. Indicó que pensó en la posibilidad de cambiar de colegio a su hija luego de que la amenazaran con "cortarle el rostro".

"El rector me confirmó que las chicas recibieron el pase de otras instituciones anteriores, por el mismo motivo. De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias; las menores firman un acta compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual", explicó.

La madre afirmó que le preguntó a una de las chicas la causa de la agresión a su hija y contó que la respuesta fue "porque era linda, chetita y tenía el pelo limpio. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija", sostuvo.

No sería el primer episodio de violencia que protagonizan este grupo de estudiantes; otras estudiantes y docentes habrían sido amenazadas también, pero no realizan denuncias por temor a ellas y sus progenitores.