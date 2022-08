VIDEO | La 'planera' se lanza como cantante: el adelanto de su primer tema

Mariana Alfonzo, la mujer que se hizo viral en las redes sociales por defender los planes sociales, hará su debut como cantante, según le informó a sus seguidores en su cuenta de TikTok.

"Y vamos donde queremos ir y no me importa lo que digan de mí", se la puede escuchar cantar a la mujer en un video, que compartió en su red social, adelantando que pronto tendrá su canal de YouTube.

Alfonzo se hizo conocida hace algunas semanas luego que se viralizara un video suyo en el que se burlaba de la gente que trabajaba y defendía los planes sociales. Sus palabras generaron mucho malestar en la sociedad.

"No quiero trabajar por la misma plata que ganaría estando en mi casa. Me estoy tomando un año sabático. Si el plan durara hasta que yo tenga 50 años, sería un golazo, no laburo más", expresó en declaraciones televisivas.

Quién es Mariana Alfonzo

La mujer tiene 34 años y cobra $60.000 por los planes sociales, aunque el Estado le quitó una de las asignaciones luego del escándalo que generó con sus declaraciones.

Tiene cinco hijos a los que les inculca el estudio y que ingresen al servicio militar: "No les digo que sean como yo", aseguró.

Uno de los últimos momentos en la que se la vio en televisión fue cuando la amenazaron de muerte y le agarró un ataque de pánico. Ella se encontraba en el estudio de televisión de Crónica TV cuando denunció a los "punteros" por "estafar" con los programas asistenciales del Estado.

Ante esto, denunció que su teléfono celular se llenó de mensajes amenazantes en los que le advirtieron que había gente sospechosa dentro de su domicilio.