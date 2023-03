Una tiktoker se operó para que sus hijos "tengan una linda nariz": comentarios imperdibles

Un influencer con presencia en Tik Tok publicó un video tras una rinoplastia que desató un aluvión de burlas en el universo de las redes sociales. Eso le pasó a Fiorella Ciminello, tiktoker argentina quien reveló el verdadero motivo de la operación: “Para que mis hijos nazcan con linda nariz”.

Uno de los comentarios más desopilantes fue: “Me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen bilingües”, pero ese es solo el comienzo de la historia.

Fiorella (@fioreciminello_) publicó el video, luego desactivó los comentarios y finalmente ya no se ve en su historial de publicaciones con la nariz vendada.

Como es lógico, la publicación fue recompartida y por más que ella no la tenga en su perfil, sigue generando comentarios. “No sé cómo el ser humano aún no se ha extinguido” o “gente como ella lamentablemente vota”, son algunos de los más críticos sobre la “generación tiktoker”.

Sin embargo, hay otros usuarios que fueron por el lado del humor:

“Me puse corbata para que mis hijos nacieran elegantes”.

“Me apunto al gym para que mis hijos nazcan sanos y fuertes”.

“Y los genes son como la tierra, plana. El mundo se va a la mierda”.

“Me tatué antes de ser padre! Les voy a ahorrar mucho dolor y dinero a mis hijos, menos mal”.

“Por eso la gente necesita más libros y menos TikTok”.

“Me hice la vasectomia, ¿mis hijos salen estériles?”

“Me convertí en NFT para que mis hijos sean ceros y unos”

“Alguien sabe si aunque la araña me picó después de hacerlo, hay alguna posibilidad que mi hijo sea spiderman? O solo sirve si t pica antes”.

“Lo mejor va a ser el titular de después: mujer denuncia por estafa a su cirujano porque sus hijos no nacieron con la nariz que le puso”.