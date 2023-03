Una mamá admitió que no sabe reconocer a sus gemelos de 45 días

Tranquilamente podría ser parte de una ficción, pero no lo es. Una madre se hizo viral en Twitter luego de que confesó a través de una publicación que no sabe identificar a sus gemelos recién nacidos.

La mujer, identificada como Sofía Rodríguez de 24 años, arrancó la historia relatando que iba a tener que ir a la policía para que la ayudaran a descifrar cuál era cada uno de sus bebes que nacieron el 6 de enero.

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella dactilar a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió en la red social del pajarito.

Cuando Sofía creyó tener todo solucionado gracias a las huellas dactilares, la situación se complicó un poquito más, por eso volvió a informar sobre el acontecimiento y explicó que las huellas que les tomaron no figuraban en el sistema, por lo que aún seguían sin saber quién es quién.

Para darle un plus a esta historia, la joven madre confesó que gracias a las vacunas logró diferenciarlos, pero aún no pudo identificarlos por sus nombres.

“Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz , en persona son iguales.”, explicó @sofiar388 en un tweet.

Cómo era de esperar esta historia de vida tomó una gran repercusión gracias también a las reacciones de otros usuarios que manifestaron que el caso de Sofía con sus gemelos Lorenzo y Valentín, no es el único e incluso llegaron a compartir historias similares y algunos consejos para poder diferenciarlos.

“Poneles una pulserita tipo esas rojas para la envidia pero una de cada color para distinguir o tatualos lo que te sea más conveniente”, bromeó un joven. “Hace mucho no me reía tanto. Perdón, tenés un lío, pero tu lío y las respuestas me hicieron el día”, agregó otra usuaria