Una madre se volvió viral luego de salvar a su hijo de ser atropellado por un camión. El hecho sucedió en Vietnam, y acumuló millones de visualizaciones en Twitter y comentarios, además de 213 mil 'Me Gusta' en la red social.

En el video, que el usuario Jofra tituló como 'Madre del año', se puede ver a tres personas que iban en una moto por una carretera en Goi, en la localidad vietnamita de Nam Dinh.

Fueron chocados por un vehículo, y ante el impacto, una mujer y su hijo pequeño salieron despedidos hacia el carril contrario de la ruta, donde se estaba acercando un camión a una rápida velocidad. Con una decisión milimétrica, la mujer movió a su hijo del carril agarrándolo de su campera, y su rapidez para actuar evitó que fuera arrollado por las ruedas.

Además de hacerse viral, emocionó a millones de personas que elogiaron su impresionante agilidad para evitar la tragedia: “Mis ojos no podían creer cómo los reflejos de la madre fueron rápidos en microsegundos para salvar al niño y ponerse fuera del peligro de morir”, “La velocidad a la que cayó y se hundió y controló en un nanosegundo para alejarse mientras también agarraba al niño. Alucinante” comentaron los usuarios de la red social del 'pajarito'.

Por otro lado, algunos usuarios tomaron en cuenta otra parte del video, ya que el auto que los chocó no paró para ver cómo estaban, y siguió su camino como si no hubiera pasado nada. Por otra parte, otros se percataron que el menor no tenía casco protector y recayeron sobre la responsabilidad de la madre.