Una locura: pagó $7000 por un desayuno en la Costa y se armó el debate en redes

Todos sabemos que durante la temporada de verano, los precios en la costa siempre son más altos. Salir a comer, tomar un helado y hasta comprarse ropa resulta mucho más caro de lo normal. Lo que le sorprendió a una mujer en las últimas horas, fue el costo de un desayuno en Pinamar.

La usuaria @nanainseul, que quiso darse el gusto de desayunar unos huevos revueltos con palta y un jugo y le cobraron $7.300 por el mismo. Luego de lo sucedido, no dudó en contarlo a través de sus redes sociales y comenzó un debate sin fina.

“De oro, los huevos. Lugares que no volvés, comenzando ya”, escribió junto al ticket. El mismo describía que ella había consumido dos platos de huevos revueltos ($2.000 cada uno), una palta, un adicional dos cafés con leche de almendras.

El tuit después de segundos, generó un debate entre los internautas. Muchos la criticaron por no "haber visto la carta" con anterioridad, ni tampoco consultar precios: “Si viste los precios y te pareció caro, para qué te quedaste?”, señaló una seguidora y otra la siguió: “Yo, cuando pido la carta, si los precios son un exceso, me levanto y me voy. ¿Cuál es el problema?”, sumó.

Otros indicaron que lo caro eran solo algunos productos como la leche de almendras: “O sea q los vegetarianos , veganos y alérgicos a la lactosa pagan más caro ‘adicional’”.

Finalmente, una parte de los usuarios, indicaron que "solo en algunos lugares sucede eso" y que si camina por otras zonas, "los precios son más normales". En este sentido, se habló de que es un lugar turístico: “Depende de dónde vayas, Nana. Estamos en Pinamar Norte con unos amigos. Merendamos 6 personas súper abundante y bien, con 6 mil pesos”, le comentaron.