Los eventos de la semana pasada generaron un profundo repudio tanto en nuestra sociedad como en la de distintas partes del mundo luego de que un hombre de 35 años intentara asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. A partir de ello, varios medios comenzaron a realizar notas para saber cuál era la opinión de las personas respecto a lo sucedido.

La opinión pública es, sin lugar a dudas, un elemento fundamental para cada sociedad. A partir de ella, tanto los medios de comunicación como la esfera política hace uso de ella para tomar ciertas medidas acerca de un tema en particular o decidir qué es lo mejor para la sociedad.

El atentado contra la vicepresidenta de la Nación fue un tema que hasta el día de hoy sigue siendo parte de la agenda de los medios debido a la gran seriedad del asunto. No solo tuvo una gran relevancia acá, sino que la noticia llegó hasta a diferentes países vecinos y de otros continentes.

En uno de los conocidos noticieros de Argentina se ha convertido en uno de los temas que más siguen detalladamente y esto le ha dado la oportunidad de hablar con la gente para saber qué opinar sobre el asunto. Es así que, durante la emisión de la tarde de este lunes, un periodista salió a entrevistar a la gente que circulaba por la zona del Congreso y se encontró con una particular situación.

El hecho fue compartido por una usuaria de Twitter llamada Pía, quien se sintió totalmente sorprendida por la escena que vio por la televisión. Mientras una mujer era interceptada por el notero del medio para saber cuál era su opinión sobre lo que le ocurrió a Cristina Kirchner, un hombre apareció de la nada y comenzó a cantar frente a la cámara.

“Ana, ¿qué pensás de lo que sucedió con Cristina? ¿qué pudiste hablar con tu familia, en el trabajo?”, le consultó el notero a la mujer que tenía junto a su lado. Sin embargo, esta no pudo terminar de expresar su indignación ya que el transeúnte comenzó a entonar All the things she said, de t.A.T.u, una conocida banda rusa de principios de los 2000.

Ante el hecho que quedó registrado frente a las cámaras, la usuaria de Twitter comentó: “Increíble: la mujer indignada por el intento de asesinato a la vice, uno interrumpe el móvil para cantar All the things she said de t.A.T.u, la señora no se enoja sino que mueve la cabeza y luli trujillo así ¿¿¿????”.