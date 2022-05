Hay personas que son muy meticulosas con el cuidado de su auto. Ante el primer sonido 'extraño' lo llevan al mecánico para averiguar de que se trata. En esta oportunidad un conductor español venía sintiendo ruidos poco habituales en la parte delantera de su coche y decidió frenar para ver qué ocurría. Levantó el capot e inicialmente no vio nada, pero el ruido seguía presente e imaginó que podría haber algún animal en la zona del motor.

Como tenía una comisaría cerca, se acercó a pedir ayuda. A los pocos minutos asistieron agentes de la Policía Municipal de Madrid y notaron que algo extraño ocurría, así que llamaron a la Unidad de Medio Ambiente (UMA) que se especializa en el rescate de animales en diferentes situaciones imprevistas.

Al inspeccionar con más detalle la zona del motor se dieron cuenta de que allí se alojaba nada menos que una serpiente pitón albina, así que procedieron a rescatarla. El procedimiento, que se dio a conocer a través de un video de la Policía Municipal, fue bastante complicado.

La prioridad de los agentes era retirarla y que sobreviva al rescate sin daños. Para ello, utilizaron unos guantes y un tirador con una pinza para sacarla del auto de la manera más suave posible. Afortunadamente el trabajo fue exitoso.

Los especialistas de la UMA creen que debió escaparse de algún lugar todavía no determinado. El conductor, que estaba trabajando para una aplicación de traslado de pasajeros, aseguró que no le pertenecía y no sabía de qué manera pudo haber ingresado allí.

La serpiente fue trasladada al Centro de Recuperación de Animales Silvestres, el CRAS, situado en la propia Comunidad de Madrid.