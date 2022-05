Sacó una navaja y le dijo 'dame todo' pero tuvo un final feliz

La red social por excelencia para comentar los distintos avatares de la vida cotidiana es Twitter. Con cada reflexión llega una catarata de opiniones, comentarios, burlas , memes o críticas sin filtro.

En este caso particular, una usuaria relató un episodio que vivió en la vía pública que en un primer momento creyó que tendría un trágico final aunque luego haya sido solo un susto. La joven, cuyo usuario es @cotidalmasso_ contó que iba por la calle dirigiéndose a la terminal cuando un tipo la paró para venderle una pulsera. Ella accedió, ya que “no sabe decir que no” y se la compró. Luego de la transacción, y de conversar un rato en buenos términos, el muchacho en cuestión sacó una navaja y le dijo “Bueno, ahora dame todo”, para decir seguido: “na joda es para cortarte el hilo q sobra”, contó muy sorprendida. Y remató: “amigo pará, ya me hice pis”.

El tuit cosechó más de 175 mil “me gusta” y 5 mil retuits y cientos de comentarios, algunos contando anécdotas del mismo tipo: “A mí me pasó algo así una vez. Iba caminando con 1 amigo tipo 23hs de un sábado y paran 2 en moto y uno tira "que onda". Yo re en plan amigos tiro "nada, estamos yendo para el centro. Quieren vino?" Me confesaron que iban a chorearnos pero como fui "tan piola" desistieron jaja”. “Estábamos con una amiga sentadas adentro de una cafetería, se acerca un pibe vendiendo carilinas y nos pregunta la hora, agarro el cel y le digo la hora y me tira "ahh gracias buen, me lo regalás??? naaa joda"”. “Me lo hicieron varias veces eso de "dame todo wacho" y después terminar con un "naaaa es joda". Amigo, queres q me de un infarto!?”, escribieron otros.

Y las anécdotas siguieron: “Me pasó algo parecido, una vuelta veníamos con un amigo en el auto y en la bajada de autopista se paró. Bajamos a empujar y venía una moto roja, con dos monos arriba. Nos cortan de una y dije estamos robados. Cuestión que estaban re volados y nos ayudaron a empujar el auto”, disparó un joven. Después de leer tantas situaciones similares, por lo menos @cotidalmasso_ sabe que no está sola.