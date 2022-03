Rod Stewart tapó los baches de su calle: "Mi Ferrari no pasa por aquí"

A veces nos olvidamos que los artistas famosos, por más aclamados que sean, son personas. Por eso, cada vez que se los ve en situaciones ordinarias típicas de gente común la escena suele ser sorprendente. Esta semana, el mítico cantante británico Rod Stewart compartió un video en sus redes sociales en el que se lo puede observar trabajando para reparar los baches de una calle.

Según él mismo describe en la filmación, y teniendo en cuenta lo que escribió junto a la publicación, el intérprete y compositor de rock se hartó de que el asfalto cerca de su casa estuviera deteriorado. "¡Trabajar para ganarse la vida, llenar agujeros es bueno para el alma!", reza el breve texto que acompaña al video.

En el posteo que se viralizó y ya lleva miles de comentarios y me gusta, se puede ver al autor de éxitos como "Have You Ever Seen The Rain", "Do Ya Think I'm Sexy" y "I Don't Want to Talk About It", entre muchos otros, con la pala en la mano removiendo material para tapar los enormes pozos inundados. "Estoy reparando la calle donde vivo porque nadie se molesta en hacerlo" reclama, de buen ánimo a pesar del esfuerzo que implica la tarea.

En un segundo video mostró en detalles el estado del camino y explicó: "Este es el estado de la carretera cerca de donde vivo en Harlow y ha sido así durante mucho tiempo. El otro día, había una ambulancia con un neumático reventado. Mi Ferrari no puede pasar por aquí. Así que los chicos y yo pensamos en venir y hacerlo nosotros mismos”.

Incluso lanzó una crítica hacia la gobernación de la localidad donde vive: "Estamos llenando los agujeros mientras se han gastado millones y millones de libras en otros asuntos".