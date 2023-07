Recibió 50 mil dólares por error y decidió quedárselos

Una reconocida influencer estadounidense fue noticia luego de recibir una millonaria transferencia por error. Aprille Franks, se encontró con una suma inesperada de dinero y decidió quedarsela para comprarse dos casas y un auto.

Según contó ella misma, un día recibió un correo electrónico en el que le informaban que se le habían depositado 50.000 dólares en su cuenta bancaria. Después de consultar con sus seres más cercanos y de confirmar de que ninguno de ellos había sido, llamó al banco para informar la situación.

Desde el organismo negaron que haya sido un error y afirmaron que la transacción era legítima. La joven decidió llamar a un abogado para instruirse sobre cómo actuar y el letrado le sugirió que documente todo y que no toque el dinero por un mes. Pero, sorprendentemente nadie se presentó para reclamar los 50.000 dólares, lo que llevó al abogado a confirmar que Aprille tenía derecho a quedarse con el dinero.

A partir de ese momento su vida cambió para siempre y confesó: “Cuando me llamaron, la razón por la que no enviaron a la policía fue porque no era un acto criminal. Fue solo un error de aficionado en el banco, como si quienquiera que estuviera a cargo de eso, no lo hubiese hecho bien. No infringí la ley y sí, tuve suerte. Bien por mí. Así ha sido mi vida. Bastante afortunada”.