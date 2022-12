Quiere una foto con Messi y ayuda a gente con depresión: es Vilma, la cabra milagrosa

Vilma es famosa. Tiene seguidores en todo el mundo, vive en Neuquén, y hay personas que decidieron dejar a un lado la decisión de quitarse la vida simplemente por ver videos virales de ella. El único detalle es que es una cabra, y hoy arrasa en las redes sociales.

Vilma fue rescatada de un matadero, y hoy es la mejor amiga de una perra golden labrador. Su dueña, Camila, es oriunda de Bariloche, y la historia de cómo llegó la cabrita a su vida es para una película: "Mi papá la consiente en todo, y para sus 18 años pidió una cabra. Y mi papá le tuvo que regalar una cabra", dice Xiomara, su hermana mayor.

Si bien no pudieron hacer que Lionel Messi, "The Goat", como lo llaman en Inglaterra, posara con ella, el animal sigue ganando adeptos en Tik Tok e Instragram. Xiomara cuenta que cuando Camila cumplió sus 18, salieron con el padre a buscar una cabra. Llegaron a un matadero donde aceptaron vender a Vilma: "Mi papá les dijo que se la llevaba viva", cuenta Camila.

La cabra nació sin cuernos por una cuestión de genética, y apenas supera los dos años. Al principio querían ponerle Selma, como una de las tías de Bart Simpson, pero al final se decidieron por el nombre de la esposa de Pedro Picapiedra.

No fue fácil la adaptación. Vilma lloraba mucho al principio, hasta que descubrieron que acompañándola y dándole caricias, el animal se calmaba. "Me adoptó como su mamá", dice Camila, quien se pasaba noches enteras estudiando y observando a su animalito de compañía.

Salvando vidas

La llegada de Vilma a las redes se produjo en febrero de 2021, cuando Xiomara se bajó Tik Tok a su celular y empezó a grabar los movimientos de la cabra. "Vilma, la cabra argentina" fue el título de los primeros videos, que al día siguiente había desbordado lo previsto: infinidad de solicitudes, entrevistas, reproducciones. Xiomara y Camila tuvieron que dar entrevistas a medios locales, y a medios rusos y anglosajones.

Los mensajes positivos empezaron a aparecer. Personas mayores, con depresión, con ansiedad, agradeciendo a las chicas que compartieran a Vilma con el mundo.

"Una vez me escribió alguien que quería suicidarse. Me dijo que no se mató porque se durmió viendo los videos de Vilma”, dice Camila, estudiante de Psicología.

Ante esto decidieron que no sería mala idea que chicos con autismo, personas con discapacidad y gente con depresión visitaran a Vilma. Ha llegado gente desde Venezuela, CABA, turistas que van a Bariloche y pasan por la ciudad de Neuquén. La ayuda moral que ofrece Vilma es valiosa, como bien pueden suponer los profesionales terapéuticos.