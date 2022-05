Quería dejar la escuela para 'romperla' en TikTok y su papá le dio una original lección

La educación que los padres les dan a sus hijos puede tener un amplio abanico de formas y métodos. Sin embargo, un papá se volvió viral luego de que trascendiera el modo en el que le enseñó a su hija, que quería dejar los estudios, lo ‘dura’ que puede ser la vida.

La jovencita tenía intenciones de abandonar la escuela para dedicarse a ser influencer en TikTok y vivir de eso. Sin embargo, su progenitor que trabaja como albañil, decidió aleccionarla llevándola a su puesto de trabajo en una construcción.

Un video que evidencia los detalles de esta historia generó un arduo debate en las redes sociales, ya que muchos defienden la importancia que tiene hoy la visibilidad en las redes mientras que otros, entienden que eso es algo banal y pusieron el acento en la importancia de la educación formal, así como la relevancia del ‘sacrificio’ que tiene el trabajo.

Hay millones de jóvenes que diariamente consumen material que se muestra en las redes sociales y que en muchos casos, genera buenos dividendos para sus autores sin embargo, esta no es la realidad de la mayoría que muchas veces invierte mucho tiempo en armar contenido y que no recibe nada a cambio.

Dentro de las redes con mayor relevancia en lo que hace a videos y que consumen los más jóvenes, se encuentra TikTok por lo tanto no es casual que la joven haya puesto su atención allí, junto con el deseo de convertirse en una gran estrella.

En TikTok hay cada vez más videos que muestran a personas dando consejos de vida o analizando temas ‘profundos’ de la vida. En este marco, irrumpió el material en el que se escucha la voz del padre de la jovencita que lanza perspicaces cuestionamientos a su hija vestida con uniforme escolar y que le planteó a su progenitor la posibilidad de no estudiar más para dedicarse a subir videos a la nombrada red social.

El padre de la niña optó por no decirle que no a su deseo, sin embargo, le remarcó que las personas que no estudian se ven forzadas en muchas ocasiones a tomar trabajos que resultan muy exigentes para la salud o que requieren de dotes físicos que no todos tienen, pero peor aún, porque más allá de la persona en cuestión, con el paso de los años los dotes manuales y la capacidad de carga o la fuerza de un individuo se van viendo mermadas.

Al hombre nunca se le va la cara sin embargo se los escucha hablar con su hija adolescente, llamada Estrella.

“Mi hija no quiere estudiar y me la traje a la construcción”, reza el texto que aparece en pantalla al comienzo de la grabación.

El progenitor de la jovencita contó que su hija se había escapado de la casa para estar con su novio y que quería dejar la escuela para dedicarse a subir videos a TikTok. En esa misma línea, Estrella fue consultada por el hombre sobre su opinión sobre la escuela y ella le respondió que “no sirve para nada”.

El papá de Estrella advirtió que si ella continuaba con esa mentalidad iba a terminar trabajando en la construcción sin embargo le aclaró, “es un trabajo honrado, pero duro y que no cualquiera lo puede hacer”.

Luego de cruzar unas palabras con una persona que aparece en la escena que estaba siendo filmada, el papá de la chica le propuso a ella un ejercicio. La consigna fue simple, dejar la mochila de la escuela en un costado y levantar una bolsa de cemento que estaba en el piso. Luego de intentarlo varias veces, la jovencita finalmente se rindió.

“No lo vas a poder levantar porque no estás hecha para estas cosas, Estrella. Tú te criaste de una forma delicada y el mundo real es duro. En el mundo real te tienes que ganar el dinero con el sudor de la frente. Es eso o andar pidiendo limosnas”, le dijo el hombre con un tono serio.

El papá de la chica además cuestionó la posibilidad que planteó su hija de poder sostenerse económicamente realizando videos de TikTok y le pidió que vuelva a estudiar. “¿Qué pesa más, el cemento o los libros?”, es la pregunta que se puede observar durante toda la grabación y que eligió colocar la usuaria @susyjimenez0, que fue quien compartió el contenido en su cuenta.

Paradójicamente el video fue un éxito rotundo en la red social ya que acumuló más de 10.500.000 millones de reproducciones, pero no quedó exento de polémica por parte de muchos de los que lo vieron. Los principales puntos que se debatieron en los comentarios rondaron en torno a la importancia de terminar los estudios y cuánto cuesta convertirse en un influencer en esa plataforma.