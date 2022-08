Polémica por un padre que pasea a sus hijos con una correa

Una noticia se hizo viral en las últimas horas debido a la polémica que se generó por qué un padre salió a pasear a sus hijos con una correa.

Segun trascendió, el hombre fue identificado como Jordan Driskell, de 31 años, de Kentucky, quien luego de subir lo sucedido a Instagram, instauró el debate.

En el mismo, aparecía paseando con sus cinco hijos pequeños con una a especie de soca. De esta manera, Zoey, Dakota, Hollyn, Asher y Gavin-, iban unidos, uno detrás del otro, a través de la cuerda.

Muchas personas se mostraron contrariados por el hecho de que todos los niños llevaran correas para evitar que se alejaran, huyeran o se perdieran, pero otras, opinaron en contra de la acción.

La discusión entre los usuarios de Instagram, se armo entre los que "respetaban" la decisión del padre de usar una correa con sus hijos y quienes lo criticaban por ello, señalando que eran "humanos, no perros".

Los comentarios

Muchos de las opiniones eran: "No tengo más que respeto por usted, señor", escribió un espectador. Otro añadió: "Más vale prevenir que curar. Si tuviera tantos hijos, haría lo mismo. Adelante".

Otra persona reflexionó: “Con cinco hijos se necesita eso", dijo otra persona. La paternidad responsable está aquí".

“'No hay nada malo en esto, creo que es brillante. Yo siempre usé arneses para bebés con riendas en mis dos hijos para que estuvieran siempre a mi lado", comentó un padre.

"No voy a mentir, algunos niños realmente necesitan correas, no hay nada malo en no querer perder a tu hijo cada vez que miras hacia otro lado", coincidió otra persona.

Por otra parte, otros no estaban de acuerdo con las correas para niños y criticaron al padre de cinco hijos por tratarlos como "animales".

Uno de ellos, comentó: “Los profesores pueden cuidar a 30 niños sin usar correas" y también escribieron: “'¿Lo siguiente que vas a hacer es entrenarlos para que tiren de un trineo?¿Cuál es el que tiene la nariz roja? ¿Alguno de ellos es de rescate?",