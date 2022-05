Pacto satánico: cinco artistas que confiesan haber hecho un trato con el diablo

Muchos de los artistas que recolectan seguidores a lo largo del planeta aseguran haberlo logrado mediante pactos oscuros con fuerzas paranormales. Otros lo manifiestan mediante sus canciones. En esta nota dejamos un listado de nombres que seguro va a sorprender.

1- Bob Dylan

En la actualidad es considerado como una de las figuras más influyentes del mundo y gracias a sus dotes de poeta en 2016 se hizo con el Premio Nobel de Literatura.

Es sin duda considerado por la calidad de sus composiciones y por su permanente protesta social.

Dylan, en una entrevista para la televisión, afirmó haber realizado un pacto con el diablo: "Hice un pacto con el comandante, el jefe. El de esta tierra y de un mundo que no podemos ver".

2 - Katy Perry

Es una de las cantantes que más éxitos ha conseguido en la última década. Además de ser reconocida por su música se destaca como modelo y actriz.

Su salto a la fama se produjo en el año 2008 con el single 'I Kissed a Girl' y desde allí su fama sólo ha ido en aumento.

Sin embargo, en una entrevista del año 2010, dijo que para poder cumplir con su deseo de ser exitosa, le vendió su alma al diablo, a pesar de venir de una familia religiosa. "Juraba ser la Amy Grant de la música, pero no funcionó, entonces le vendí mi alma al diablo", aseguró.

3 - Lady Gaga

Una noche, tras terminar un show, se encontró con un hombre desconocido que le preguntó acerca de sus deseos. La cantante se arrodilló ante él, le cantó una de sus canciones y su carrera despegó rápidamente.

Gaga confesó que ese día se entregó a los 'Iluminati': "Estaba de muy mal humor cuando venía hacia aquí, siempre estoy haciendo lo que ellos me obligan a hacer en mis shows. Si no hago lo que quieren me detienen. Es un miedo super intenso, pero todo lo que quiero es ganar plata y se famosa".

4 - Marylin Manson

Uno de los hombres más misteriosos del mundo, ha dejado en claro en más de una oportunidad su preferencia por lo dramático, lo oscuro y lo satánico. Como dato extra, en el año 1994, Anton LaVey, creador de la Iglesia de Satán, nombró a Marilyn Manson reverendo por su labor de difusión del satanismo.

Sus shows son muy claros en cuanto a sus ideas.

5 - Eminen

Si bien el rapero que saltó a la fama en los 2000 no lo ha admitido frente a la opinión pública, en su canción 'Say googbye to Hollywood' habla de un pacto con el diablo, sin el cual no hubiese logrado jamás hacer rap.