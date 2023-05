Memes y fotos: todo lo que dejó el cruce entre Liberman y una heladería

El periodista Martín Liberman, conocido como 'el Colorado’, quien anteriormente criticó a Lionel Messi calificándolo como un 'fracasado', fue expuesto por una heladería que rechazó su solicitud de canje. Y las redes sociales, por supuesto, se hicieron una fiesta con la situación.

Una heladería expuso en redes sociales a Liberman después de que él afirmara que el pote de helado de un kilo que ordenó no estaba completamente lleno. “No estafen a la gente”, acusó el periodista, sin embargo, los dueños del comercio le respondieron y lo dejaron en evidencia de la peor manera.

“Si pedís helado en Lado Bueno es muy probable que te venga el pote así. Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente”, dijo el periodista deportivo en las redes sociales. En el mismo post, adjuntó una foto donde se pueden ver dos kilos de helado, pero en el pote de telgopor, también se puede ver un pequeño espacio en uno de los costados.

La heladería mostró en Twitter una conversación que data de julio pasado y en la que Martín Liberman solicitaba un canje, pero su pedido no prosperó. No solo eso, sino que el polémico detractor de Leo Messi, tampoco se esperaba el revés de los dueños de la heladería.

“Hola. Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió el pasado 19 de julio, pero como no recibió respuesta volvió a insistir con el “hola”. Fue entonces cuando el comercio les contestó que no estaban interesados.

“Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos”, contestaron. Esa captura fue publicada en redes sociales y la página de la heladería escribió: “No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”.

Los memes por el cruce de Liberman con la heladería

El mensaje de la heladería se volvió rápidamente viral, generando una gran cantidad de memes y reacciones sorprendentes en las redes sociales, donde los usuarios no tuvieron piedad con Martín Liberman.