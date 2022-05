Un joven de Mar del Plata fue noticia este jueves 19 de mayo por salvar a un caniche toy que cayó este miércoles a las heladas aguas del mar.

Según indicaron, el animal paseaba sin correa junto a sus dueños y en un descuido cayó al agua. El hecho quedó registrado en un video y las imágenes se volvieron virales destacando la heroica acción de Pablo.

Todo sucedió en la playa “La Pepita” en Punta Iglesias, a donde concurre usualmente Pablo desde hace muchos años para practicar deportes.

El protagonista, sostuvo: “Desde que mi mamá me regaló mi primer traje de neoprene que vengo acá. Ella siempre me dijo que había desperdiciado mi vida en la playa. Los perritos no hablan, pero van a hablar en el cielo y sé que me lo va a agradecer”.

Pablo, es bodyboarder, tiene 38 años y expresó a un medio local: “Yo sabía que en algún momento iba a pasar algo así”. Según reveló todos los días se acerca a la playa a practicar bodyboard, ayudar a algún surfer en problemas o simplemente observar a los deportistas que se dan cita en la zona.

El héroe de la historia dijo: “En ese momento dije ‘qué mal’ y me metí al agua y lo saqué”. Al salir y entregar el animal, sus propietarios le ofrecieron dinero por el rescate, pero él no lo aceptó.