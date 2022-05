Enrique es un vendedor callejero de Monterrey que se preparó para el negocio de su vida: un pedido de 3.000 manzanas caramelizadas que, lamentablemente, le cancelaron a último momento. "Te vamos a devolver la mitad, a ver cómo haces para venderlas", le dijeron.

Yo les contesté: ¿qué hago con tantas manzanas?", contó el hombre que de la ilusión pasó al desplome.

El hombre quedó endeudado, quebrado económicamente y desbordado de un producto que debía vender con urgencia antes de que se pudriera para, por lo menos, recuperar algo de lo gastado en este fallido negocio. Cuando su hijo Luis llegó a casa, lo encontró abatido y decidió hacer algo para tratar de ayudarlo.

Luis abrió su cuenta de Facebook y compartió un mensaje pidiendo ayuda a sus contactos. Para que la oferta fuese atractiva decidieron resignar toda ganancia y las vendieron a un bajísimo precio: unos $8 pesos mexicanos (cuando suele venderlas a $10).

La publicación en Facebook que cambió todo

"Buenas tardes amistades para ofrecerles Manzanas con caramelo a $8 pesitos. Ya que le hicieron un pedido a mi papá de 1.500 manzanas y a la mera hora se las cancelaron. Pues si nos pudieran ayudar para que recupere algo de lo que invirtió se los agradecería de corazón".

Poco a poco la magia comenzó a suceder. 15 mil personas compartieron su publicación en la red social, que a su vez tuvo más de 2.300 comentarios, entre ellos muchos pedidos y unas 10 mil reacciones. "Quiero 20", "¿Todavía tenés? quiero pedir". Los mensajes y la ayuda se multiplicaban y así, en cuestión de dos días, se había vendido todo.

"Traje las cajas a mi casa y mis hijos le sacaron fotos y las subieron a las redes sociales. Poco a poco las fuimos vendiendo", contó Enrique a Televisa. Su historia había atrapado a todos en México e incluso se había replicado en otros países, desde donde le escribieron para tratar de ayudarlo y los canales de TV locales no tardaron en llegar a su casa para conocer su historia.

Todavía asombrado por lo que había ocurrido, el hombre relató que la demanda no se detuvo a pesar de ya haber liquidado las 1.500 manzanas. "Vendimos todo pero todavía sigo teniendo pedidos para responder. Me llamaron desde distintas ciudades para tratar de ayudarme. Me empezaron a llegar tantos pedidos que no lo podemos creer".

Su hijo, agradeció en sus redes al compartir la foto con la última caja de manzanas caramelizadas ya cargadas en el auto de un cliente: "Amigos, ya se acabaron. Muchas gracias por su apoyo, esta es la última entrega, muchas gracias por su apoyo de verdad. Mil bendiciones".

"Tuvimos pedidos hasta de Nicaragua", señaló Enrique, que ahora sueña con comprar un carrito para poder salir a recorrer las calles con el equipamiento adecuado.