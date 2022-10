La tendencia en las pasarelas es usar más piel y menos ropa

Las principales capitales de la moda mostraron una revolución en las pasarelas con sus últimos desfiles en los que se puede ver más piel que ropa y esto no solo causa furor, sino que además se está perfilando como una de las tendencias de las grandes firmas. La idea principal es mostrar empoderamiento.

Bustos al desnudo, ombligos, nalgas, huesos de las caderas, la totalidad de la espalda y mucho más es que lo que se visualizó en los desfiles de las marcas más importantes del mundo. El movimiento que se trata de imponer es uno nacido tras la pandemia y busca liberar al ser humano luego de los trágicos años vividos con el COVID-19.

Ya no se trata de ropa para tapar el cuerpo, sino de cuerpo para lucirse con escasez de ropa y este fenómeno no solo se trata de apegarse a la comodidad de menos ropa en verano, tiene un contexto mucho más profundo detrás y una nueva mirada por parte de la juventud que tiene ganas de romper sus cadenas.

“Hay una historia muy larga de mujeres que reclaman su propia sexualidad a través de la ropa sexy”, comentó Einav Rabinovitch-Fox, autora de Dressed for Freedom: The Fashionable Politics of American Feminism y profesora de Historia en la Universidad Case Western Reserve.

La autora también comentó: “Se remonta a los años veinte, cuando las jóvenes empezaron a enseñar las piernas. Pero lo que está pasando ahora es un poco diferente. No es incitación. Los viejos adjetivos como sensual, seductor y romántico no aplican. No tiene que ver con la mirada masculina.

También se dio a conocer que esta tendencia, que está en pleno desarrollo, busca mostrar partes del cuerpo que por lo general no son exhibidas al público con la finalidad de sacar al mundo de su zona de confort y desafiar a las convenciones vigentes.