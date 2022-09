La profesora que da clases por Twitch y que fue premiada como la mejor streamer de Argentina

Desde el inicio de la primaria, las matemáticas se convierten para muchos estudiantes en una de las materias más duras de la escuela, especialmente por su fama de aburridas o difíciles. Pero esta situación se revierte para aquellos que descubren a la profesora Adriana González, o mejor conocida como “La de Matemática” en Twitch.

“Este mes cumplí un año en Twitch. Con las proporciones armé las letras y les dije `¡Ven que la matemática sirve!´“, cuenta Adriana González (53), que el pasado 4 de septiembre cumplió su aniversario en la plataforma de live streaming. Desde que arribó allí supo ganarse el cariño de los usuarios, especialmente el de quienes recurren a ella ya sea para pedirle ayuda para las tareas del colegio, para sacarse las dudas, o bien, para pasar un buen rato aprendiendo cosas nuevas.

Adriana González vive en La Plata y se desempeña como profesora de matemática hace 15 años en el Nivel Secundario y da clases en institutos de formación docente. Además de dictar más de 33 módulos semanales en diferentes colegios, recibe consultas a través de Twitch, donde aprovecha el espacio para resolver dudas, charlar con los que se suman y así crear un espacio más relajado donde seguir aprendiendo.

“Las consultas llegan por Discord y voy contestando. Actualmente hay ayudantes porque uno no se acuerda de todo. Ya somos una comunidad con 94 mil seguidores”, cuenta La de Matemática, que en diciembre de 2021 se consagró ganadora de los Coscu Army Awards en la categoría “Streamer alternativo”.

“Twitch es para todos los que miran. Lo bueno es que hay quienes se quedan igual, se quedan escuchando”, rescata González. Por otra parte, reconoce las diferencias que existen con las aulas físicas y la necesidad de entender a los alumnos.

“Tenemos una escuela de fines del siglo XIX con el banquito mirando para adelante, con un pizarrón con tiza donde el profe escribe y explica cuando las realidades de los chicos son totalmente distintas a lo que queremos educarlos dentro de un aula”. Frente a este contexto, la necesidad de contar con los medios para poder trabajar se vuelve imperiosa: “Con qué se puede ser innovador si en algunas escuelas ni siquiera hay Internet”.

¿Existe un secreto para que a alguien le gusten las matemáticas? Para González no hay secretos, sino entender que todos pueden aprender. “Darle un sentido a lo que aprendés. Antes te hacían creer que si no podías aprender matemática eras un burro, cuando todos podemos aprender y tenemos diferentes afinidades. Tampoco hay preguntas tontas, quizás hay preguntas con respuesta incluida”, reflexiona.

“A los chicos les digo que permitan equivocarse, porque la facultad es bastante expulsiva. Cambien de carrera hasta encontrar lo que verdaderamente les guste y al sistema díganle `No me vas a bajar de acá, yo te voy a ganar y me la voy a bancar ́. Y siempre estudien, porque hay que seguir capacitándose”.

Para ella lo motivador no es solo enseñar, sino también tener las ganas de que el otro aprenda: “Hay que derribar las barreras para hacer accesible a que el otro de alguna manera pueda aprender”.