La engañaba con otra y se iba al 'telo' con su dinero: habló la víctima

En la red social Twitter suelen leerse historias o comentarios que no tardan en tener una fuerte repercusión por su contenido, forma de expresarlo o peculiaridad.

Una mujer en la red social del pajarito azul contó los detalles de un engaño amoroso y su relato terminó por volverse viral a raíz de los comentarios del resto de los internautas de Twitter que reaccionaron rápidamente.

La protagonista llamada, Daniela Iozzia compartió el relato insólito y triste. La mujer resumió como fue el engaño que habría padecido a causa del accionar de su novio durante más de un año de relación.

Todo comenzó cuando el pasado miércoles cuando otra chica -la amante de su expareja- le escribió para revelarle que ella ‘había estado’ con su novio.

“Le di una casa, trabajo, lo mantuve económicamente más de un año, le di todo, hasta lo que no tenía, y él agarraba mi plata y se iba al telo con otra”, empezó relatando la dolorida protagonista del engaño amoroso en Twitter.

La mujer también contó con su expareja se iba a dormir a la casa en la que ambos vivían luego de estar con su amante y hasta detalló que el hombre, ‘no se cuidada’ a la hora de intimar con otras.

“Asco, eso siento. Conviví con un total desconocido”, escribió en Twitter la chica de 21 años.

Cabe destacar que la mujer se enteró del engaño, ya que quien la contactó para revelarle lo sucedido y aportarle pruebas, fue la amante del infiel.

“Me pasó fotos, capturas, audios, y todo lo que se imaginen. Igual me lo termino de confirmar él con su cara cuando lo vi en persona”, contó joven de 21 años que descargó su ira y dolor en la red social del pajarito azul.

“Imagínense que empecé terapia para ser mejor novia. Padecí ataques de pánico, ansiedad, depresión y me lastimé porque él siempre me hacía saber que yo no era suficiente y se podía oír en cualquier momento”, contó.

La chica que sufrió las mentiras, dijo que su la trataba “de loca” ante cualquier consulta que le hacía y que a su amante le decía que nunca había estado con una persona como ella. “Nunca sean así”, resumió Daniela en Twitter.

Teniendo en cuenta la repercusión que tuvo su historia, la joven recibió otro ‘balazo’ inesperado ya que otro usuario de la red social, aportó pruebas mostrándole que también le había sido infiel con otra mujer (además de la amante inicial que la contactó a ella). “Apareció otra. No solo me hacía infiel con una sino con dos y andá a saber las que no me cuentan. Lo quiero prender fuego”, escribió.

El infiel tampoco estaría atravesando un buen momento a pesar de todo. Su ‘víctima amorosa’ explicó: “Lo más gracioso es que se hace limpiezas porque le sale todo mal, literal está re yetado. Si sos una basura, ¿Qué te va a salir bien? Todo vuelve, así que acostúmbrate a vivir así”, cerró la muchacha.