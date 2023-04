Influencer español maravillado con el 'choripán' y restaurante de la Mona Jiménez

En su visita a la Argentina, un influencer español quedó impresionado con el restaurante y museo de la Mona Jiménez. Además, elogió el típico choripán.

La música de la Mona Jiménez, junto con el cuarteto y el fernet, es uno de los íconos más representativos de la provincia argentina de Córdoba. El reconocido cantante, que cuenta con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional, incluso tiene su propio bar-restaurante temático en la zona.

Recientemente, un destacado youtuber español, conocido como "Marsal 22" en las redes sociales, visitó el lugar y quedó impresionado con la experiencia.

A través de su cuenta de TikTok, el influencer compartió algunos detalles de su viaje por Argentina .En su video, Marsal muestra varios detalles del lugar y su publicación se volvió viral.

El youtuber español comenzó el video presentándose y hablando sobre la popularidad de la Mona Jiménez: "La Mona Jiménez. Si digo eso, seguramente muchos de ustedes sabrán de quién estoy hablando. Estoy en Córdoba, Argentina, y me encuentro en su bar-restaurante ".

Mientras recorría el lugar, Marsal se exhibió asombrado por los trofeos y la decoración del bar-restaurante de la Mona Jiménez. “Vamos a hacer una degustación de platos típicos cordobeses y aquí, por ejemplo, vemos los trajes que él sacó en muchas de sus actuaciones míticas”, comentó la influencer.

Además, describió el lugar como una "especie de museo restaurante" y lo elogió diciendo que "está increíble".

Durante su recorrido, el youtuber mostró las paredes del restaurante, decoradas con imágenes de conciertos del cantante y otros detalles interesantes. También quedó impactado por la decoración del lugar, que cuenta con grandes afiches, pantallas y estatuas del artista.

Luego, Marsal procedió a comer en el restaurante del cantante cordobés. "Vamos a comer aquí platos típicos cordobeses. ¿Me gustarán? Obviamente sí", expresó con confianza en otro video. Antes de comer, mostré los platos que él y sus dos acompañantes habían pedido: milanesas, empanadas fritas y el popular "chori". "Me han dicho que si no como choripán no he venido a Córdoba", comentó el turista.

Anteriormente, Marsal había publicado videos en TikTok dando su opinión sobre diversas comidas típicas argentinas. Además, sus videos de reacciones han obtenido una gran cantidad de "Me gusta" en las redes sociales.