Hace unas semanas, Fary un famoso ticktoker colombiano, se llevó una gran sorpresa al encargar una torta de Mickey Mouse y recibir una imagen totalmente distorsionada. El joven hizo su descargo en TikTok y el video se hizo viral. Ahora, Maryuris Muños, la autora de la torta, dio su versión. “Fue denigrante, todo el mundo comentando sin saber lo que pasó”, expresó la mujer.

En el video que compartió el creador de contenido en sus redes, manifestó: “Hemos mandado a hacer este pastel muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Qué pudín tan horrible”.

A partir de la viralización de este video, los días siguientes no fueron fáciles para Muños. La mujer recibió una lluvia de críticas por el resultado de la torta. Sus ventas en Barranquilla, ciudad donde reside, se acabaron.

Ella contó que estuvo muy afectada por las burlas, también fue amenazada y ahora se capacita. El video afectó su negocio y también su vida.

La torta fallida

En ese contexto, la mujer contó su versión de la situación. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice la torta y me tocó salir en ese momentito, pero ya había dejado todo”, sostuvo.

Pero el incidente llegó luego. “Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta”, relató Muños.

La pastelera aseguró que le devolvió el dinero al cliente y más tarde se percató de que el hombre había hecho pública la queja. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”, manifestó.

La mujer además contó que tiene este proyecto hace tres años y nunca vivió una situación así. Pero, a pesar del mal momento, también hubo personas que se solidarizaron con ella.

Pastelerías internacionales, un animador local y ciudadanos en general ofrecieron apoyo a la repostera. El más reciente fue el del actor Rafael Caparroso, quien le brindó un taller de capacitación, el cual dirige un familiar.

Tras este mal episodio, la mujer utilizó sus redes sociales para mostrar una nueva versión de su pastel de Mickey Mouse. Y esta vez, su trabajo quedó más parecido al diseño original.