Hizo un 'asado imposible' y se llevó miles de elogios en redes sociales

La noche del sábado 5 de marzo asomaba llena de expectativas para un grupo de amigos cordobeses que se reunieron para comer una parrillada. Sin embargo, en un momento la mala suerte hizo parecer que todo se arruinaría para ellos: empezó a llover y se cortó la luz. Todo estaba perdido para los muchachos, hasta que el asador decidió no dar lugar a la catástrofe.

Las fotos que el hermano del héroe publicó en Twitter mostraban la desilusión del momento. La carne, en total oscuridad y protegida precariamente del agua que caía, se cocinaba con el calor que quedaba en la parrilla.

"Que p... que serás. Lluvia", expresó el usuario @PatoGimenez. En otra toma, mostró su enojo por la falla en el servicio eléctrico: "No sea culiao como me vas a cortar la luz", reclamó. No obstante, y para alegría de quienes seguían esta dramática historia en la red social, el texto principal del posteo rezaba: "El asado mas dificil de la historia lo hizo mi hno con lluvia y sin luz", dando entender que el encargado de la comida había logrado superar la adversidad por sus amigos.

El tuit con las imágenes y la conclusión victoriosa cosechó más de 166.000 me gusta y decenas de miles de reacciones de usuarios sorprendidos por la habilidad del asador. Además, y como no podía ser de otra manera, muchas respuestas incluyeron memes e imágenes en tono humorístico con alabanzas hacia la hazaña.