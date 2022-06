¿Es un OVNI? Filmaron un objeto extraño en el cielo de Medellín

La tarde de este lunes 27 de junio causó extrañeza en el cielo de Medellín cuando un Objeto Volador No Identificado, OVNI, que permaneció estático más de una hora fue captado por las cámaras de celulares de los vecinos.

Lo que hace pensar que podría tratarse de un OVNI es porque el objeto se mantuvo estático más de una hora sin medios de control de vuelo ni de propulsión visible, además desafió el viento que soplaba a esa hora, por lo que se descartaría que sea algún artefacto conocido como un globo.

Posteriormente, se traslada lentamente por detrás de las montañas, hasta que se deja de percibir en el cielo.

Un OVNI, es un objeto volador de origen y naturaleza desconocidos; se aplica especialmente a las naves espaciales de procedencia supuestamente extraterrestre.

Las reacciones en las redes sociales

Una usuaria manifestó que "hacia el sur de la ciudad es común ver globos solares", aunque "me habría gustado verlo desplazarse detrás de las montañas para confirmar que no es un globo de estos·, expresó.

Otro usuario, manifestó que hace un tiempo también filmó un objeto similar al visto este lunes.

Mientras que otro se preguntó: "Me estresa, ¿por qué no lo derriban ? Por qué no derriban cada objeto extraño que hay en el cielo de cada nación ? Sino se identifica puede ser una amenaza para los habitantes de dicho país".