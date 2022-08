"Es real": estuvo muerta casi media hora, despertó y escribió un mensaje

Una mujer sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerta durante 27 minutos. Cuando despertó del coma escribió una frase que dejó a todos sin palabras.

La sobrina de Hines (la mujer que sufrió el accidente), Madie Johnson, compartió la historia en su cuenta de Instagram y rápidamente se hizo viral: “Comparto esta historia porque es demasiada genial como para no compartirla”, describió.

Según indicó, Hines salió a caminar con su esposo Brian y, de repente, tuvo un paro cardíaco. El hombre le hizo RCP y pudo mantenerla con vida hasta que llegó la ambulancia y la trasladaron al hospital.

Aseguró que su tía es una persona sana y que el paro cardíaco fue algo inesperado para todos y que, de hecho, los médicos en teoría habían constatado su muerte.

"Fue devuelta a la vida cuatro veces por mi tío Brian y sus primeros auxilios antes de llegar al hospital”, destacó.

La mujer fue inducida a un coma al llegar al hospital y cuando despertó, sin poder hablar debido a estar intubada, pidió una lapicera.

“Le pusieron un desfibrilador y después de despertar milagrosamente, lo primero que hizo, incapaz de hablar porque estaba intubada, fue pedir un bolígrafo y en el diario de mis primos escribió ‘es real’”, narró en su red social.

Explicó que nadie entendía a qué se debía esta frase, de que algo era "real", y Hines "respondió señalando al cielo con lágrimas en los ojos".

"Su historia es demasiado real para no compartirla y me ha dado una mayor confianza en una fe que tan a menudo pasa invisible. Me ha dado una tangibilidad a una esperanza eterna que no está demasiado lejos. Te amo Tina. La forma en que amas a Jesús y a los demás ha cambiado la forma en que espero vivir y amar”, escribió.

La historia la marcó, al punto que decidió tatuarse el garabato que escribió su tía en el cuaderno, al despertarse del coma.