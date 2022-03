El audio filtrado de Maradona insultando a Putin y rechazando su invitación

La figura de Diego Armando Maradona generaba -y aún genera- un tipo de admiración difícil de explicar y aún más difícil de lograr, sea para una estrella del fútbol, un político célebre o cualquier personalidad reconocida mundialmente. A donde iba, todos, sin excepción querían verlo. Hasta el hombre del que hoy se habla como un líder autoritario y tirano por comandar un acto de guerra injusto a los ojos de buena parte del mundo.

A poco más de un año de su muerte, y en un momento en que la imagen de Vladimir Putin ocupa un lugar central en la opinión pública mundial, un audio inédito sacó a la luz una perlita del excapitán de la Selección Argentina y su relación con el mandatario. En el archivo difundido por Infobae se puede escuchar a 'Pelusa' conversando con alguien que, al parecer, le hizo llegar una invitación del presidente ruso a una reunión en el Kremlin.

Según trascendió, el mensaje fue registrado en 2018, mientras Diego se encontraba en Rusia apoyando al seleccionado nacional que participaba de la Copa del Mundo organizada en ese país. Ante la propuesta de conocer personalmente al líder ruso en Moscú, el ídolo argentino se negó con una particular excusa y hasta se animó, obviamente en privado, a jugar de manera despectiva con el apellido del presidente.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él” admite Maradona en su primera respuesta. No obstante, su tono se va tornando irónico a medida que avanza el audio. “Me hice dos o tres ensayos ya... 'hola, Putin', '¿qué hacés, Putin?', 'sos re-putín'..., 'reputín del orto', desliza el Diez.

Acto seguido, dio la razón por la que decidió no asistir a ese evento. "Me tengo que levantar 9 y media... y yo 9 y media no me levanto. No me levanto... ¿Viste? No me levanto”, confiesa.

Más adelante en el mensaje, admite algún tipo de interés en la invitación y alardea un poco su fama. “Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar ‘la fiera’? Por mí. No va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana la que hizo. Él tendría que haber hecho un cocktail a la tarde, después de sus actividades. Así, no... no, así no. Le agradezco. Le agradezco a Putin, pero mañana yo no voy. Está decidido" sentenció.

Finalmente, y más allá de esta negativa inicial, Maradona y Putin se conocieron personalmente durante esa competencia internacional, pero fue Diego quien impuso las condiciones para el encuentro.