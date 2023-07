Dos turistas pagaron fortuna por un café en el sur y se armó la polémica

Muchas son las familias que han quedado en shock luego de ir de vacaciones al sur. Esto es porque además de ir a la nieve que se considera un evento al que no todos pueden acceder, los precios de los lugares de comida está en dólares debido a que reciben muchos turistas extranjeros.

Entonces, para un argentino ir a tomar un chocolate, pedir comida o ir a almorzar a algún parador se vuelve algo imposible y angustiante, por eso una pareja que estaba en San Martín de los Andes decidió grabar su experiencia.

Ambos fueron a tomar una bebida caliente a un lugar de la zona y al pedir la cuenta quedaron sorprendidos. Fue en ese momento que sacaron una foto a la cuenta y la subieron en las redes sociales. "Adivinen cuánto nos cobraron este chocolate caliente y el café”, escribió la pareja.

Al parecer ellos se dedican a realizar reseñas a través de su perfil, en donde muestran sus aventuras, así también como los lugares que visitan y recomiendan para visitar e incluso para ir a comer.

Pero esta vez, les tocó contar algo no tan lindo: “Bueno, el día está medio feo, entonces dijimos ‘tomémonos un chocolate caliente y un café. El chocolate en este vasito $2000 y el café $1500″. Yo ahorro”, bromeó él, ya que su bebida costó $500 más barata que el chocolate caliente de la chica. “El primero y último de la temporada”, agregó ella.

Después de unos minutos el video cosechó cientos de mensajes y criticas: "Un afano, robo impune a los turistas. Después se quejan cuando uno termina en el exterior de vacaciones.”, opinó una usuaria. “Es un afano, digan lo que digan.”, comentó un joven. “Se los ve bastante berretas para colmo.”, agregó otra joven.

“Está perfecto, es un centro de sky.”, comentó un usuario. “No sé bien dónde es, pero se nota que es en la Patagonia, en plena temporada. Si les parecía caro, podrán no tomarse un café.”, opinó una joven. “La próxima lleven un termo con agua caliente y un frasco de café instantáneo hasta la base del cerro. Si no les da el cuero no vayan.”, escribió una usuaria.