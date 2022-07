¿Milagro? Cristo se le apareció en el lugar menos esperado

La Carlota, Córdoba, se encuentra conmocionada por un posible milagro. Belén Sbarbatti, una vecina de la localidad, mostró que la imagen de Cristo apareció en el vidrio trasero de su automóvil. Obviamente, el pueblo se divide ahora entre creyentes y escépticos.

“Esto que me pasó me llena el alma” publicó la mujer en Facebook el 15 de julio. Cuando fue a tirar la basura, un reflejo en su coche llamó su atención. Cuando se acercó, pasó lo siguiente: “lo que veo es una imagen de Jesucristo. Lo llamo a mi hijo para preguntarle si él había puesto o pegado algo y viene a verlo y los dos nos quedamos helados. Es una mezcla de alegría que no para en mi pecho, estoy feliz”, contó.

Después, se comunicó con el párroco del lugar, el padre Jorge Basso, quien vio la imagen y la definió como “algo extraordinario” y a lo que no encuentra una explicación lógica.

El sacerdote dijo que lo ocurrido es “al menos curioso” y “una bendición”. “Rezamos y él bendijo el auto… No se ha borrado y eso que lo hemos lavado, le hemos pasado alcohol y quitaesmalte, pero nada, sigue ahí la imagen”, remarcó Belén.

La mujer contó que el auto era usado y que, cuando le consultó al propietario anterior, este le contó que tenía una calcomanía, pero “nada que ver con el Cristo que se ve ahora”. Además, agregó: “soy de ir a la iglesia. Transcurrí una enfermedad de la que por suerte mejoré desde el año pasado. En ese transcurso pasamos cosas feas, pero esta imagen nos da mucha fuerza para seguir”.

Al mismo tiempo, el sacerdote aseguró que el fenómeno es “una manifestación que se podría considerar más privada, que le ocurrió a esta familia y puede tratarse de un mensaje para ellos” y que “el resto de la gente no está obligada a creer, puede hacerlo o no”. Luego agregó que “no hay un estudio científico realizado sobre el vidrio del automóvil” y por ahora “es algo a lo cual no puede dar una explicación”.