Burla Mundial: Uruguay gastó a la Argentina con una canción que se hizo viral

La pasión mundialista está a flor de piel en la víspera de la nueva cita que tendrá lugar en Qatar. En las redes sociales, se puede ver que ya empezó la competencia, las gastadas y los chistes en torno a cuestiones particulares de una Selección o país. Las redes empezaron a funcionar como una suerte de ‘termómetro’.

Hay países que tienen una particular rivalidad, acaso histórica y por eso, los señalamientos, las mofas o chanzas suelen ser de ‘grueso calibre’. Dos países que justamente, tienen una visible y feroz competencia futbolística, son Argentina y Uruguay.

En las últimas horas se redoblaron las bromas desde el país charrúa y el blanco de ellas fueron, Maradona, Messi y los porteños.

Un video que comenzó a circular en las redes sociales fue la mecha que encendió la vieja rivalidad entre uruguayos y argentinos.

“No soy porteño porque yo no lo me la creo”, arranca la canción viralizada en Twitter, atribuida a Marcos Arocena y celebrada entre los hinchas uruguayos.

El tema tiene la melodía y ritmo de “La parte de adelante”, conocida canción del cantautor argentino Andrés Calamaro.

Las críticas no solo son para la Albiceleste sino que también se ven involucrados los seleccionados chilenos y brasileños. “No soy brasuca porque no soy pizarrero”, dice la canción y es ahí donde exhalta a la Celeste y a su público, con imágenes de Luis Suárez y otras figuras emblemáticas de los últimos tiempos. “Nosotros somos orientales de Uruguay. Los tres millones que no te querés cruzar”.

Uno de los aspectos que también destaca el tema uruguayo, es la Copa América de 2011 que se hizo en nuestro país y que se quedó la Celeste. “A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona”. En aquella ocasión, Uruguay ganó por penales luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos contra el conjunto argentino.

La canción tiene varias menciones históricas. “Que más decirle a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imaginate que traumados los dejamos que hasta el color de camiseta le cambiamos”. La alusión es al “Maracanazo”, que tuvo lugar en 1950.

Chile sin embargo, se lleva la peor parte de la canción que deja a la vista la falta de títulos mundialistas. “Si seguimos con países agrandados, vaya saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuanto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol”.