VPH en hombres: qué es, síntomas y cómo prevenirlo

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común. En el hombre suele ser transitoria y se cura de forma espontánea. No obstante, algunos pueden ser portadores de ciertos tipos de VPH que pueden transmitirse por contacto sexual y favorecer el desarrollo de cáncer de útero en su pareja.

El VPH es tan común que casi todos los hombres y todas las mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida. Algunos tipos pueden causar problemas de salud como verrugas genitales y cánceres. Pero existe la vacuna que puede evitar que estos problemas de salud ocurran.

En declaraciones en El Interactivo, de lunes a viernes de 12 a 14 por YouTube y Facebook de Ciudadano News, Gabriel Constanza, médico urólogo, indicó: “El VPH está dentro de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), por lo que existen muchos tipos de virus, son más de 200 cepas conocidas, y es una enfermedad de transmisión de contacto directo, piel a piel o con cualquier otro sector donde haya mucosas", manifestó el profesional.

El profesional explicó que "es una enfermedad que no produce síntomas, sino que da signos. Son cosas que uno ve, las lesiones son cutáneas o en mucosas: boca, vagina, ano, glande de pene o en la periferia donde habría piel y como existen muchos tipos, son los que causan las verrugas vulgares que todos conocemos".

Constanza detalló que “en la edad escolar es común ver en áreas de roce: manos, nudillos, plantas de los pies, rodillas o tobillos en niños verrugas. Esas verrugas son producidas por VPH y son de contacto. Si uno tiene grietas en la piel, el virus infecta a esa zona".

“Pero ese HPV son verrugas vulgares, es una enfermedad vulgar que uno puede adquirir en cualquier etapa de la vida y no solamente ser de transmisión sexual. Se transmite con el contacto de piel a piel, al compartir lapiceras, si hay heridas en la mano se pueden transmitir", por lo que "este virus puede aparecer en cualquier sector donde haya piel o mucosa, tiene que haber alguna puerta de entrada en el sector para eso", se explayó.

Y amplió: "No necesariamente tiene que ser visible la grieta o lesión en piel, son micro. El solo hecho de tener la verruga genera por contacto el riesgo de contagio. Si uno tiene en las manos, son gran vehículo de traslado".

Al consultarle si quienes tienen la vacuna, ya que se encuentra dentro del calendario oficial, no contagia o se evita el cuadro grave, el médico manifestó: "La recomendación en el carnet es desde los 11 años en hombres y mujeres. Si no te colocaste la vacuna porque no entraste, no está contraindicado colocarla. Si fuiste diagnosticado de HPV tampoco está contraindicado".

Además, “no existe ninguna contraindicación para colocarse la vacuna. Puede ser un inmunosuprimido incluso por HIV. Es una vacuna a virus no vivo".

Para Constanza, que es importante entender que "el HPV es una enfermedad viral inmunodependiente, y las personas se pueden curar sin estar vacunados. Desde que se detecta y se trata y han pasado 24 a 48 meses sin recidiva de la enfermedad, probablemente esté curado".

"No existe un test de sangre para saber qué tipo de HPV tengo, porque queda acantonado en el lugar con las verrugas visibles. Si me coloco la vacuna adquiero una suerte de protección, pero no me va a prohibir tenerlo y si lo tengo lo transmito. Si lo tengo y tengo lesiones visibles es contagioso, sin lesiones no se transmite", por lo tanto, "se puede ser portador sin lesiones.

El médico dijo que “mientras más temprano se colocan las vacunas, menos dosis son las recomendadas", mientras "más grande es uno, la recomendación es colocar 3 dosis".

Dentro de las vacunas, existen distintos tipos de vacunas, "la bivalente que te da protección sobre los HPV de alto riesgo". Después, "la guerracil, con modelo tetravalente para 4 cepas y la nonavalente para 9 cepas".

Constanza recordó que "el HPV no solo se asocia a alta frecuencia de cáncer de cuello de útero, la cepa 16 está asociada al cáncer oral y anorrectal, tanto en hombres y mujeres son más mil casos de cáncer nuevo anualmente", por lo tanto, "si sos sexualmente activo te debés colocar la vacuna, el preservativo también es importante. En el caso de los varones, las lesiones aparecen en las zonas donde el preservativo no cubre como el pubis o región escrotal"

Dentro de las formas de prevención, el profesional indicó que “la abstinencia sexual y tener menor cantidad de parejas sexuales también son formas de evitarla".

Y completó: “Cuando tenemos verrugas hay que ir al médico, el tratamiento más rápido es ir a quirófano y electrocoagular con el electrobisturí. No genera dolor. Hay otras técnicas, que son más lentas, también existe la crio con frío o ácidos que deben ser controlados”.