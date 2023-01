Vida animal | ¿Por qué los gatos y perros guardan comida y objetos?

Nuestros mejores amigos tienen muchas actitudes peculiares que no sabemos de dónde vienen. En ocasiones, los animales suelen tener además, costumbres que se mantienen en todos sin importar la raza o especie y es hora de conocer más sobre ellos. Alguna vez te preguntaste ¿Por qué algunos gatos y perros acumulan objetos?

Juan Enrique Romero, médico veterinario, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y respondió la incógnita.

"Tiene que ver con una raíz genética para momentos en donde la situación no es tan abundosas como las actuales. Por ahí muchas especies matan a presas que les sirve para un día, pero no tienen freezer y la tienen que guardar", explicó.

Asimismo, confesó que mucho de lo que se pensaba, no es cierto: "Antes se pensaba que los animales no tenían noción de futuro" y esa teoría "está siendo destruida" en los cánidos. "Esconden alimento para volver a él cuando tengan necesidad y esto es porque tienen noción de futuro, sino no lo guardarían". Además de mucho "recuerdo", porque saben específicamente "dónde lo dejaron".

Las últimas investigaciones revelan que "los perros tienen sentimientos" y que tienen muchas capacidades desarrolladas a diferencia de lo que se decía antes, por lo que cada vez más hay que tratarlos como personas y no como "mascotas", porque son mucho más que eso.

Por otra parte, cambió de tema y expuso que "hay que tomar conciencia" sobre la "violencia como método", teniendo en cuenta que hay sucesos históricos que "son sumamente violentos, como las gineteadas". "No hay que naturalizar la violencia, porque luego las personas son las que ejercen la violencia en casa, con hermanos, amigos, padres y animales".

En este caso puntualizó que en Argentina "se está trabajando para que estas cosas no sucedan", pero que hay mucha violencia en la sociedad y eso se deriva a otros ámbitos.