Viajó 70 km en moto y campó durante días para poder estudiar enfermería

Tamara García es una joven de 32 años, oriunda de Picún Leufú, Neuquén, que trabajaba como secretaria en el Consejo Deliberante de su ciudad, hasta que un día, tras un cambio de gestión, le negaron el ingreso a su trabajo.

De repente, se encontró con su nueva realidad: una joven de 27 años que no había terminado el secundario, sin trabajo y con una “changa” para vivir el día a día y comprar leche para sus hijos que consistía en cocinar y vender rosquitas.

Según contó a TN, ella formó junto a Ángel una familia ensamblada con tres hijos: dos varones de 6 y 8 años, y una nena de 13. La situación era complicada porque cada vez costaba más llevar comida a la mesa sin una entrada económica. Ángel era albañil y su obra ya había terminado, por lo que Tamara y su pareja resolvieron cambiar el rumbo de sus vidas.

“Los dos decidimos retomar los estudios secundarios. Los completamos en 2017 y presentamos los papeles para entrar a la Policía. Era un curso de nueve meses, y nos podía ofrecer una salida rápida”. Pero a veces, las cosas no salen como se tienen planeadas: “A mi marido lo aceptaron en la Policía, pero a mí no. Entre los dos, lo eligieron a él. El cupo masculino es más amplio”.

A pesar de ese obstáculo, Tamara no bajó los brazos, y contó cómo su surte cambió: “Me crucé con una chica con la que había terminado el secundario. Y surgió la idea de anotarnos para enfermería en la Cruz Roja de Plaza Huincul”.

“Ser enfermera, al igual que policía, no era lo que había imaginado para mí en un principio. Pero me gustaron los horarios, que me permitían seguir sosteniendo la casa y la crianza de los chicos. Me gustó el valor de la cuota, además de algo había que vivir”, reflexionó.

Lo cierto es que el nuevo proyecto de vida implicaba grandes sacrificios, según contó Tamara al medio nacional: “Hay un solo colectivo que hace el recorrido entre Picún Leufú y Plaza Huincul, y creo que funciona solo los lunes. Nosotras lo necesitábamos todos los días”, explicó.

Pero la distancia no era la única complicación: el ingreso a enfermería tenía un cupo reducido, eran tan solo 15 vacantes, por lo tanto, Tamara y su compañera decidieron acercarse a la sede de la Cruz Roja cuatro días antes y acampar en el lugar. “Llegamos y nos tocaron los números 16 y 17. Ya estábamos afuera de entrada. ‘¿Qué hacemos?’, me preguntó ella. Y yo le respondí que nos quedáramos, que si alguien se bajaba podíamos tener una chance. Y así fue: al tercer día una chica salió de la fila y entré yo. Y el último, se fue un chico y entró ella”, relató.

Si bien ya estaba dentro de la carrera, el futuro no se veía fácil para poder tomar las clases, por lo que Tamara y su amiga debieron viajar todos los días 70 kilómetros en moto, enfrentando las bajísimas temperaturas y los peligros de la ruta.

“Mi compañera me propuso empezar a viajar en moto. Eran 200 pesos de nafta cada día para hacer el recorrido ida y vuelta, contra 400 que valía el combustible del auto. Y esa diferencia de 200 pesos equivalían a los pañales del nene y los útiles para la escuela de la nena”.

De a poco podían vislumbrar que las cosas iban mejorando ya que su marido había conseguido trabajo como policía en la Ciudad de Neuquén, por lo que el apoyo familiar se volvió de gran ayuda para que Tamara pudiera continuar con sus estudios: “Mi hermana, mi cuñada, mi suegra y mi mamá nos ayudaban con el cuidado de los nenes. Una amiga también se quedaba con el más chico, lo retiraba de la guardería. Gracias a ellos también pude avanzar”.

Luego Ángel, en su nuevo trabajo, recibió el pase a Cutral Co y a fines de 2019 decidieron que la familia tenía que mudarse.

Con la llegada de la pandemia, las cosas cambiaron, y Tamara tuvo que tomar las clases por Zoom con los datos de su celular. Luego, con la vuelta a la presencialidad, en su nueva ciudad y lejos de su compañera de viaje, la joven abandonó los recorridos en moto y comenzó a hacer dedo para llegar a destino.

Pero como todo sacrificio, la recompensa es grande, y desde principios de marzo de este año, Tamara es enfermera profesional y está a la espera del título para matricularse y poder ejercer, aunque ahora tiene una nueva meta: “Luego de dos años de experiencia laboral podés aspirar a una licenciatura. Ese es mi nuevo objetivo”.