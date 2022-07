Vacaciones de invierno: ¿hay que darle tarea a los chicos durante el receso?

Las vacaciones de invierno tiene dos funciones principales. Una es sanitaria ya que es de la época más fría del año y permite cortar con el contagio de enfermedades. La otra tiene que ver con la posibilidad de asimilar el aprendizaje incorporado en la primera mitad del año. Por lo tanto, muchos se preguntan si ¿hay que hacer tareas durante estas semanas o no?

Si bien hay opiniones y posturas diferentes, los profesionales en pedagogía, educación y psicología coinciden en la importancia del descanso de las tareas para las vacaciones. Aunque resaltan que se pueden realizar actividades estimulantes y divertidas, que les permitan pasar más tiempo en familia y que permiten otro tipo de aprendizaje.

Alejandro Castro Santander, psicopedagogo, Licenciado en Gestión Educativa y director del Observatorio de la Convivencia Escolar (UCC) indicó: "En relación a las tareas escolares durante el receso invernal no hay consenso y menos después de la pandemia, no del saber, ya que los aprendizajes han sufrido un deterioro importante". Por lo tanto, "antes de la prepandemia, Unesco y Unicef indicaban que las escuelas no debían enviar tareas a la casa, sino que todo debía hacerse en la escuela".

Y amplió: "Esto generó mucha polémica para aquellos que consideraban importante que los chicos siguieran haciendo alguna actividad de refuerzo de lo aprendido en la escuela en la casa o completar alguna tarea. Esto generaba entredicho ya que la justificación de los organismos internacionales provocaba estrés en los chicos muchas veces sobre todo en aquellos que eran aplicados, que tomaban en serio cada momento de estudio".

Además, "otros, también justificaban el estrés de la familia, sobre todo de los padres cuando tenían que, además de todas sus tareas, debían que meterse a hacerle hacer tareas con sus hijos y en algunos casos a veces sin tener las estrategias o la didáctica necesaria para que lo hicieran".

Castro Santander indicó que luego de la pandemia la recomendación "de enviar tareas para realizar durante el receso invernal no es algo que indique el Gobierno escolar y que algunas instituciones, posiblemente no den tarea o sugieran a sus docentes que no envíen tareas, mientras que otros dejarán libertad en esto en general".

Y completó: "Lo que si se recomienda desde el Gobierno escolar, en el caso de Mendoza, es el de leer, practicar la lectura dedicar, la lectura diaria, sobre todo en voz alta, por supuesto que es recomendable porque hace al hábito hacia la fluidez lectora, no influye en la comprensión lectora, por ahí es más delicado".

Para el especialista lo más indicado es "aprovechar cada momento sin estar necesariamente sentado en una mesa, cuadernos y lápices sino aprovechar cada momento de una salida para que a modo de esparcimiento se convierta también en una oportunidad de aprendizaje".

El descanso y las vacaciones de los adultos

Al consultarle sobre si el descanso que necesitan los niños se puede relacionar con el que un adulto necesita para sus vacaciones, Castro Santander dijo: "Lo que se debe priorizar es que en casa sea un momento de esparcimiento, de pasarlo bien en familia y que no sean un techno receso, eso significa que si no van a estar haciendo tareas para la casa, tampoco que estén todo el tiempo con el celular o la computadora o los videojuegos".

El licenciado en Gestión Educativa recordó que, "es útil tener en cuenta que cuando se deja de practicar algo se pierde por ahí un poco el hábito" y también, "que hay una una curva del olvido que se produce sobre todo muy fuerte en las vacaciones de verano", pero "también estas dos semanas de no actividad puede afectar sobre todo en los más chicos que están comenzando a fijar algunos conocimientos, no en la escritura en la lectura y en la misma matemática es conveniente que se le dedique algún tiempo, no necesariamente diario, pero que no pierdan contacto con sobre todo la lo instrumental".

Para cerrar, el psicopedagogo indicó que para este receso influye "la generación de hábitos en una casa en donde generalmente se repite un horario y posiblemente, la actividad hasta la de los niños comiencen ese horario más si los padres continúan con su rutina laboral", pero varía ya que, "los chicos no tienen que ir a la escuela en la mañana temprano, o salir corriendo y eso genera estrés, por lo que en el caso de los adolescentes suelen dormir mucho más durante las vacaciones".

Tiempos de aprendizajes

Para los especialistas siempre es tiempo de aprendizajes, que los chicos no estén con tareas escolares no significa que no puedan seguir aprendiendo, ya que cada oportunidad sirve como incentivo de enseñanza.

"Las vacaciones son un tiempo de descanso y de aprendizaje, ya que para los chicos es un tiempo de aprendizaje desde otro lugar", indicó a Ciudadano News la psicóloga, Valeria Oyola, y amplió: "Tanto en los niños como en adolescentes se enfrentan a nuevas situaciones, cambios de rutinas, de horarios, a salidas. Es salir de esas rutinas diarias y exponerse a estas situaciones también es un aprendizaje porque facilita el desarrollo de la flexibilidad mental, de romper con el esquema que han venido realizando todos estos meses".

Por lo tanto "también hay un aprendizaje y tienen más tiempo, para compartir con amigos, con la familia con los papás sobre todo y esto permite establecer lazos afectivos con sus padres desde otro lugar".

Para la profesional es importante forjar "esos lazos y no mediados por lo académico, así que también es un tiempo de otros aprendizajes, no menores", concluyo.

Por su parte, otra psicopedagoga mendocina detalló a Ciudadano News, "las vacaciones de invierno generalmente se llaman receso de invierno en el área de el sistema educativo", por lo tanto "como todo receso es muy importante detenerse en el sistema de trabajo que se viene dando en forma habitual en la rutina diaria y es aplicable para adultos y para niños".

La profesional manifestó que "es importante durante el receso de invierno, que los niños o los adolescentes puedan descansar de todo lo que significa la rutina escolar y para ello sería bueno contar con el apoyo y el acompañamiento de los adultos, y tener distintos tipos de encuentros que puedan llegar a provocar satisfacción relajamiento como salir en la naturaleza, ir a la montaña, hacer algún paseo ir al cine", es decir, "tener por momentos, otras actividades u otra rutina que lleven más al encuentro y a la disposición de satisfacción de bienestar y no tanto de lo que tenga que ver con el aprendizaje y con todo lo escolar".

Es importante "que durante el receso de invierno dejar un margen de descanso para para los niños los adolescentes y los papás también", concluyó.

Desde este 11 julio y hasta el 22, las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán, inician el receso invernal.