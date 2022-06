Sudoración excesiva: qué es la hiperhidrosis y cómo controlarla

La transpiración en exceso, es un factor que además de poner incómoda a la persona que lo padece, puede estar indicando alguna problemática hormonal. Muchas veces esta afección impide que se puedan realizar normalmente las actividades diarias, lo que puede causar ansiedad social o verguenza.

Romina Pereyra dermatóloga, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó qué es la hiperhidrosis y qué hacer en caso de padecer una sudoración excesiva.

¿Qué es la Hiperhidrosis?

Según indicó la especialista, “la hiperhidrosis es un trastorno que se caracteriza por el exceso de transpiración. Cuando las personas transpiran más de lo habitual y en momentos donde no es lo usual. Uno transpira cuando hace ejercicios, cuando hace calor o cuando está en un sauna. Es normal que aumente la transpiración porque el cuerpo lo hace para mantener la temperatura. Pero en pacientes con hiperhidrosis esta transpiración es constante y exacerbada por el estrés y los momentos de nerviosismo.

—¿Se puede hacer algo para evitarla?

—Sí, hoy contamos con muchos tratamientos para ayudar a estas personas. Se produce la sudoración excesiva porque hay mayor estimulación de las glándulas sudoríparas, que son las que producen la transpiración. En primera instancia existen lociones, con sales de aluminio que en una hiperhidrosis leve a moderada podemos lograr buena respuesta. Si con esto no alcanza, se hace un tratamiento que es innovador que es la toxina botulínica, que la usamos en casos moderados o severos y los resultados son bastante importantes. Lo que tiene es que no es para siempre, dura entre 9 meses a un año.

—¿Hay distintos tipos de hiperhidrosis?

—Existen dos tipos de hiperhidrosis. La primaria y la secundaria, la primaria es una patología en sí y la secundaria es por alguna otra enfermedad. Antes del tratamiento es importante determinar cuál es. Generalmente la secundaria, es secundaria a otra enfermedad sistémica como la diabetes, hipertiroidismo, algún tumor o menopausia. Va a tener eso un tratamiento con un profesional de base que corresponda.

“La hiperhidrosis primaria que se da en gente joven son los que tratamos los dermatólogos, endocrinólogos y la parte de cirugía de tórax. Cuando va a tratar la hiperhidrosis tenemos dividir el tratamiento en médico y quirúrgico. Siempre tratamos de iniciar con el tratamiento médico y como última instancia llegar al quirúrgico si realmente es muy necesario", explicó.

—¿Se da un grupo etario o no tiene relación con la edad?

—Por lo general la hiperhidrosis primaria se ve más antes de los 25 años, la secundaria después de los 25 años. No en niños, porque sus glándulas sudoríparas no están desarrolladas.

“Algo que es importante tener en cuenta la hiperhidrosis secundaria por lo general es generalizada. O sea que transpiran manos, pies, axilas, espalda, el rostro. La primaria es más localizada. Si el tratamiento es de loción tiene impacto positivo en la axilar, no tanto en las de palmas y plantas o cuero cabelludo, en ese caso se da tratamiento por vía oral", agregó.

—¿Qué síntomas hay que tener en cuenta para consultar a un especialista?

—Es una patología donde el paciente se da cuenta rápido, si uno transpira no cuando hace calor, no en un ambiente cerrado… Si el paciente transpira permanentemente a cualquier hora del día se nota mucho. El exceso de líquido también tiene un olor importante y se dan cuenta rápidamente. Incluso algunos pacientes transpiran de noche.

—¿Con las estaciones se complica con la hidratación?

—No, no es que va a producir una deshidratación. El paciente que tiene hiperhidrosis transpira todo el año, no hay una estación más marcada. Incluso en invierno, cuando uno tiene más ropa la hiperhidrosis es mayor. Si con estos tratamientos médicos no hay resultados, se puede hacer tratamiento definitivo quirúrgico, se actúa en el nervio, se corta y el tratamiento es para siempre. Pero uno siempre trata de primero agotar lo médico.