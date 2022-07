Sobrepeso en el embarazo: cómo preparar un plan alimentario

No todos los organismos son iguales, por lo que el plan de alimentación que se realiza para una mujer embarazada es único y particular para cada una, por lo que es necesario balancear la nutrición.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Araceli Vallone, nutricionista, manifestó sobre la alimentación durante el embarazo. “Lo ideal es trabajar desde antes de la búsqueda del bebé. Hacer consultas nutricionales para evaluar el peso para la talla de la persona".

Ante eso, "si la futura mamá tiene sobrepeso u obesidad, comenzamos a trabajar con ella y la familia para lograr un peso más saludable, nunca en el marco de una dieta estricta. Siempre con pautas de un estilo de vida saludable. Eso lo podemos hacer desde antes".

Y amplió: "Si la mamá está embarazada, también trabajamos para intervenir y lograr el mejor aumento de peso. Según el índice de masa corporal hay un peso que va seguro para la mamá y el bebé, eso para que sea una época de disfrute".

“Cada persona es un mundo, los grandes referentes de la nutrición dicen que es un traje a medida", por lo tanto, "cada persona necesita su plan de alimentación, su actividad física, no es solo lo que como, sino sus emociones, gustos".

En el embarazo las mamás, muchas, tienen vómitos y náuseas, en consecuencia "buscamos la mejor nutrición para que la mamá lleve el embarazo sin problemas y para que el bebé tenga todos los nutrientes que necesita", es más, "lo que esperamos que los cambios positivos durante el embarazo los mantengan después, eso va a traer beneficios en la lactancia y la alimentación complementaria".

Vallone expresó que “el sobrepeso o la obesidad aumenta la chance de desarrollar algunas enfermedades durante el embarazo como hipertensión, diabetes gestacional, que cuando no controles el bebé puede venir con 4 o 5 kilos. Eso sí puede llegar a traer problemas".

“Incluso después del parto la mamá se recupera mejor, la lactancia es más fácil. Eso no quiere decir que no tiene que comer nada o que tiene que no aumentar, nunca vamos a poner a una mamá a dieta. Vamos a encontrar un equilibrio para que sea lo mejor posible".

Con respecto a la lactancia, la profesional expresó: “A través de la leche no puede transmitir predisposiciones a la obesidad, pero sí protege al bebé de no tener o tener menos chances de desarrollar obesidad en el futuro".

Al consultarle sobre los kilos aproximados que puede subir una mujer durante el embarazo, expresó: "Está pautado que en el primer trimestre se sube poquito, algunas mujeres nada. Si está con bajo peso la mamá la tenemos que guiar para que suba lo que necesita mes a mes. Pero no es estático. Hay una teoría antigua que decía un kilo por mes, eso es más un mito. Algunas no suben nada en el primer trimestre, en el segundo la mamá se siente mejor y al final se produce el mayor aumento de peso porque el bebé crece mucho", concluyó.