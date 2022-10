Mucho se habla de relaciones tóxicas, pero, ¿realmente se sabe a qué hace referencia este término? Se trata de vínculos destructivos, no saludables, en los cuales una de las partes o ambas generan cierto daño o malestar. Esto no solo se presenta en parejas, sino también en una amistad, dentro de la familia e, incluso, en un ámbito laboral.

Es importante estar en alerta ante los distintos signos que una relación así presente, los cuales puede que sean indirectos o subjetivos y esto termine dificultando a las víctimas alejarse, antes de que sea demasiado tarde.

Sobre esto habló en El Interactivo, de Ciudadano News, la psicóloga Laura Ferre, quien sostuvo que lo principal es identificar primero qué relación tiene la persona consigo misma, "cómo me trato, porque a partir de ahí es cómo voy a elegir y cómo pararme ante los distintos vínculos".

La especialista especificó que una relación tóxica, tiene que ver con "cómo nos relacionamos con nosotros y desde qué lugar me relaciono con el otro: desde la carencia, desde un lugar de paridad", ejemplificó, destacando que siempre es mejor la segunda opción.

"El tema es cuando hay diferencias muy grandes y, básicamente, cuando uno empieza a no sentirse cómodo ahí, no sentirse correspondido, sentirse ignorado, con sensación de intranquilidad. Por eso a veces insistimos tanto con la gestión emocional, con esto de tomarse unos minutos y preguntarse cómo me estoy sintiendo", puntualizó.

A su vez, aclaró que "uno tiene más herramientas de las que cree que tiene para identificar, para detectar, para pedir ayuda", pero esto muchas veces se ve solapado por el "vértigo de la ansiedad".

También existen las relaciones tóxicas familiares

Una familia se puede considerar tóxica cuando existen patrones de comportamiento que provocan problemas emocionales en uno o en ambos miembros del sistema o cuando los roles en la familia son diferentes de como deberían ser, indican los especialistas.

Según Ferre, mantener estos vínculos está asociado a un sistema de creencias, de crianza, que se va pasando como legado entre generaciones.

"Obviamente, el vínculo biológico está y nos va a afectar lo que haga un padre, madre, hermanos, pero es un gran desafío tratar de preservarse y ver eso que hacen los familiares o dejan de hacer que no nos afecte tanto, no nos paralice, no nos quite la oportunidad de ampliar la red", argumentó.

El control, la sumisión y la represión, son algunos de los aspectos que prevalecen en estas relaciones de familia.

Bandera roja o red flags

Para poder salir de una relación tóxica, es importante estar atentos a las banderas rojas o 'red flags' que se presenten, es decir, a las distintas señales de comportamiento propias de vínculos que no son sanos para ninguna de las partes.

Al detectar una bandera roja, no significa que sí o sí la relación deba terminar, pero sí es una alerta que invita a las personas a trabajar para mejorar, o bien, tomar distancia.

Ferre enumeró algunas banderas: