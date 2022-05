¿Se puede consumir un alimento después de su vencimiento?

Si hablamos de fecha de vencimiento de un alimento, estamos hablando del día límite para su consumo. En este tema, hay quienes deciden exceder esa línea e ingerirlos de igual modo, para no desperdiciar el producto, sin tener en cuenta las intoxicaciones que pueden contraerse.

Sobre esto habló en El Interactivo la química con orientación en bromatología y tecnología de alimentos María Claudia Degrossi, quien aseguró en primer lugar que "muchos descreen" el tema de los vencimientos "porque han comido cosas vencidas y no les ha pasado nada".

"Nada en nuestro país se debe comer pasada la fecha de vencimiento", remarcó.

Hay que poner el foco en prevenir

La especialista instó a realizar un chequeo pre consumo, para detectar cualquier tipo de anomalía, ya que hay productos que, en mal estado, pueden tener consecuencias graves en personas vulnerables.

“El problema es cuando no lo veo mal y me da pena tirar algo", advirtió Degrossi, al tiempo que instó a "comprar de manera pensada", para evitar esto y ordenar las alacenas realizando un movimiento rotativo: "Atrás pongo lo más nuevo".

Puntualizó, a su vez, que el foco debe estar en prevenir: "En un fiambre envasado que se vence, pueden seguir creciendo microorganismos y, para un adulto mayor o una mujer embarazada, puede haber riesgo. Es mejor ser prolijos con la compra, no comprar demás y recambiar la mercadería, como para que no se me venzan las cosas".

A modo de ejemplo, sugirió freezar los alimentos que están próximos a vencer, los fiambres y carnes -entre otros- para evitar el desperdicio. No obstante, recordó que el proceso de descongelamiento debe realizarse siempre en heladera o microondas, nunca a temperatura ambiente.

Además, hizo foco en el cuidado que se debe tener con los enlatados: "Las latas no tienen que estar abolladas, ni con óxido, ya que va generando orificios. Que no haya pérdida, porque no está herméticamente cerrada, y que siempre tenga correcta su identificación".

El cuidado con los lácteos

Independientemente de la fecha de vencimiento de los lácteos, la profesional hizo hincapié en su vida útil luego de ser abiertos. Si se trata de un sachet de leche, debe ser consumido en un plazo de tres a cuatro días, mientras que si es de yogurt puede durar un poco más.

En esta nueva ola de consumo, en la cual se apuesta más por lo casero y natural, hay quienes han comenzado a realizar su propio yogur y sobre esto también habló Degrossi: "La leche de partida debe ser pasteurizada o leche en polvo reconstituida con agua potable".

En la misma línea, indicó algunas buenas prácticas a tener en cuenta:

Usar buen yogurt comercial cada vez que se realiza de manera casera.

Lavarse bien las manos antes de su preparación: nunca meter el dedo para tomar la temperatura y después hacer la mezcla.

Mucha higiene de utensilios e higiene del ambiente en la cocina.

"Rápidamente se acidifican y ahí hay otro factor de protección. Después va a la heladera y se come dentro de los dos a cuatro días, como máximo", completó.