¿Se puede complicar una conjuntivitis? Cómo prevenir y tratar este cuadro

Una mujer de 39 años comenzó padeciendo una conjuntivitis y terminó perdiendo la visión, después de que un parásito ingresara en su organismo y afectara directamente a sus córneas. Este parásito necesita un lugar de acceso al cuerpo y, en el caso de esta mujer, entró por los ojos a través de una herida que sufría en uno de ellos.

Si bien esta afección preocupó a muchos, en diálogo con El Interactivo -de Ciudadano News- el oftalmólogo Carlos Kotlik especificó que se trata de un caso aislado y, puntualmente, se trata de una queratitis (inflamación del tejido transparente en la parte frontal del ojo).

"Hay veces que estas infecciones en la córnea hacen abscesos y se producen endoftalmitis y llevan al trasplante de córnea. Pero no son conjuntivitis comunes y corrientes, son por uso de lentes de contacto. No los limpian como se debe, no los sacan de noche, no los desinfectan y el parásito al que nos referimos es una ameba. Pero de ninguna manera por una conjuntivitis común pasaría algo así", señaló el especialista, asegurando que "no hay epidemia grave".

Diferencia entre queratitis y conjuntivitis

Informó que la queratitis es una infección de la córnea, mientras que la conjuntivitis es una infección de la conjuntiva.

"Para ponernos claros, queraconjuntivitis sería el concepto correcto. Bacterias hay siempre, todo el año, y se curan rápidamente en una semana, con dos días con tratamiento. Eso es frecuente, no hay problemas", remarcó.

Planteó, en tanto, que la conjuntivitis infecciosa que más nos preocupa es la viral "o fiebre faringoconjuntival, que es del verano. Esa conjuntivitis lleva de tres semanas y hasta meses, es incómoda, el ojo es rojo, terriblemente contagiosa. Cuando lo adquiere uno en la familia, lo tienen todos. Es viral, no bacteriana y todas se autoresuelven".

“Esto de parásitos es casi 100% en los casos de usadores de lentes de contacto, que los usan mal", reiteró.

El té de manzanilla para curar la conjuntivitis, ¿sirve?

En lo que respecta al cuidado de los ojos, el uso más popular es el de la manzanilla. Ahora bien, ¿sirve como limpiador inocuo?

Frente a esto, el oftalmólogo destacó que no es ni más ni menos que una manera de lavarse los ojos y puede servir, pero "lo que interesa no es el té, sino el agua hervida. No usar el agua de la canilla, sino el agua hervida y si vamos a usar té, que sea de manzanilla, que es más astringente".

"Son medidas higiénicas y estéticas que usamos antes de llegar a antibióticos", completó Kotlik.