Qué incluir en un botiquín de primeros auxilios para llevar de vacaciones

Es importante tener un botiquín de primeros auxilios preparado al momento de viajar, ya que pueden suceder imprevistos de salud en cualquier momento y lugar.

Según los expertos, los elementos básicos que deben incluirse son guantes, gasas, vendas, apósitos, cinta adhesiva hipoalergénica, tijeras, antisépticos y jabón neutro.

A la hora de planificar las vacaciones se debe tener en cuenta el contenido del botiquín y que el mismo tenga verificando la fecha de fabricación o vencimiento de cada producto. Además, se debe evitar incluir medicamentos que promuevan la automedicación.

El botiquín debe ser adaptado según las necesidades individuales, siempre bajo la supervisión de un médico. Por lo tanto, es recomendable llevar la prescripción médica en caso de necesitar realizar algún control o en caso de sufrir un accidente.

Qué no puede faltar

Al armar el equipaje para las vacaciones se suele priorizar la indumentaria, los juguetes, aparatos electrónicos y demás objetos, obviando la necesidad de llevar un botiquín frente a la posibilidad de sufrir un imprevisto de salud.

Los expertos detallan qué productos no pueden faltar a la hora de los primeros auxilios.

“Tratándose de un botiquín básico de viaje, no recomiendo medicación porque se puede tener alguna alergia, lo cual es contraproducente. Por eso, por lo general, los remedios en botiquín no se suelen indicar, eso tiene que partir de una prescripción médica particular para cada persona. En tanto, los elementos básicos son guantes descartables, gasas y vendas siempre estériles, al igual que los apósitos, cinta adhesiva hipoalergénica para fijar vendajes, tijeras, antisépticos, yodo povidona, agua oxigenada de volumen 10, un jabón blanco o neutro para lavar las heridas y alcohol en gel.” Reveló el Dr. Marcos Ruíz (MP 9092) Médico Clínico del Centro Médico para la Comunidad (CMC) de Boreal Salud.

No obstante, el botiquín se puede adaptar según cada situación y particularidad, por ejemplo, en el caso de que los mareos y vómitos sean recurrentes a la hora de viajar a la montaña por un cuadro de vértigo, entonces se debe incluir un antivertiginoso, siempre y cuando esté supervisado por el médico de cabecera, de acuerdo a la historia clínica que tenga el paciente.

Por otra parte, independientemente de que se viaje a la playa o la montaña, llevar protector solar es importante. La recomendación es usar la graduación más alta que se consiga, se tenga o no problemas con la piel, e igualmente debe ser consultado con un médico especialista para evitar posibles alergias.

“Siempre se recomienda guardar el botiquín en un lugar oscuro, fresco y que esté a mano, más aún si se lleva medicaciones indicadas por el profesional. En cualquier escapada, toda precaución es poca, y priorizar la salud es la mejor manera de disfrutar por completo de unos días de descanso.” Finalizó el profesional.