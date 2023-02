¿Qué horario para hacer ejercicio sería clave para adelgazar?

Un grupo de científicos de Suecia descubrieron que hacer ejercicio a primera hora del día puede ayudar a perder peso.

Para llevar a cabo su investigación, los científicos estudiaron el comportamiento biológico de los ratones que corrían, ya sea durante el día o la noche. Los resultados mostraron que los roedores que se ejercitaban por la mañana tenían un metabolismo más activo.

Durante el estudio, los investigadores también analizaron cómo los órganos de los ratones liberaban moléculas en función del momento del día en que se ejercitaban. Estas moléculas ayudaron a mejorar diversos aspectos de la salud, como la memoria y el sueño.

La investigación

Los resultados fueron publicados por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, determinaron que la descomposición de grasa y la producción de calor era mayor cuando los roedores entrenaban a la mañana. Los ratones con la tasa metabólica más alta consumían más calorías, por lo tanto, tenían más posibilidad de bajar de peso.

La bióloga Juleen Zierath del Instituto Karolinska sugiere que hacer ejercicio por la mañana podría ser más efectivo para las personas que buscan perder peso, especialmente aquellas con sobrepeso. No obstante, se necesitan más estudios para obtener resultados precisos.

Para contribuir a planes de ejercicios más efectivos, los científicos de la Universidad de Copenhague en Dinamarca llevaron a cabo una investigación que pensó la actividad de correr. Sin embargo, es importante destacar que otros tipos de ejercicios podrían tener resultados diferentes. Además, la investigación no tiene factores como la edad, el género y las condiciones de salud. También es importante tener en cuenta que los ratones son animales nocturnos, por lo que los resultados no son concluyentes.

A pesar de que se necesitan más pruebas, Juleen Zierath indica que los resultados revelan un potencial para las personas. Los investigadores planean analizar si las respuestas obtenidas se aplican también en humanos.