Qué es una vasectomía, cómo se hace y qué tan segura es

Si bien se considera que actualmente la anticoncepción es un tema principalmente femenino, el hombre históricamente ha tenido un rol activo en esta área. En la actualidad se calcula que de todas las parejas que utilizan anticonceptivos, un 30% usa alguno dirigido al hombre.

Dentro de los métodos anticonceptivos masculinos con mayor uso, el preservativo ha tenido gran difusión en los últimos años, principalmente por su doble función de anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, la efectividad de este anticonceptivo varía según la calidad del mismo y su correcto uso.

De los métodos actualmente utilizados, posiblemente el de mayor efectividad sea la vasectomía, la cual consiste en la ligadura de los conductos deferentes, que son los conductos que permiten la salida de los espermatozoides. Si bien la cifra varía según el especialista consultado, al menos 1 de cada 3 de los hombres que deciden operase tiene menos de 40 años.

"En la década de los ’80 en Argentina no estaba permitido por ley la ligadura de trompas como la vasectomía, pero desde el 2010 salió la ley de anticoncepción quirúrgica", explicó el médico urólogo Gabriel Constanza, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

"Para ofrecerles a los varones solamente hay métodos anticonceptivos físicos, que sería el preservativo y la vasectomía como técnica quirúrgica. En otras partes del mundo hay estudios de técnicas o estrategias para lograr una anticoncepción u ofrecer otras terapias para varones, pero es todo experimental. Hay terapias que se plantean desde lo hormonal y otros métodos físicos quirúrgicos para llegar a la anticoncepción. Pero lo único aprobado hoy en Argentina es el preservativo y la vasectomía", sostuvo el especialista.

¿Qué es la vasectomía?

Es un método anticonceptivo potencialmente reversible que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Este método sirve para quienes deciden no tener hijos, o ya tuvieron y no quieren tener más.

Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides.

Además, comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

¿A qué edad se puede realizar la vasectomía?

Respecto de las consultas médicas, Constanza aseguró que "se puede acceder a tratamientos anticonceptivos de manera quirúrgicos avalados por ley desde los 13 años, tanto para hombres y mujeres. Entre los 13 y 15 años de edad deben ir acompañados de un adulto. A partir de los 16, se puede plantear la anticoncepción quirúrgica por decisión propia. El mayor de edad lo planteamos porque es muy radical, como para acompañamiento y que no se sientan tan solos"

“La gran mayoría va con la decisión tomada, ya se asesoró, ya buscó en Google, lo habló con los amigos y la familia. Son pocas las preguntas que te hacen porque el acceso a la información es amplia", continuó el especialista.

¿Es posible y efectivo revertir la vasectomía?

Casi todas las vasectomías pueden revertirse. Sin embargo, esto no garantiza el éxito para concebir un niño. La reversión de vasectomía puede intentarse aunque hayan pasado varios años desde la operación original, pero, cuanto más tiempo haya pasado, menos probable será que la reversión tenga éxito.

La reversión de vasectomía pocas veces lleva a complicaciones graves. Algunos de los riesgos son:

¿Cómo es el procedimiento?

Es una cirugía para cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de una vasectomía, los espermatozoides no pueden salir de los testículos. Significa que un hombre que se haya realizado una vasectomía exitosa no puede embarazar a una mujer.

Este método siempre se realiza en el consultorio del cirujano usando anestesia local. El paciente estará despierto, pero no sentirá ningún dolor. También se puede realizar una vasectomía sin incisión quirúrgica; esto se denomina vasectomía sin bisturí.

Para hacer una vasectomía regular, se hace una pequeña incisión a cada lado del escroto. Para una vasectomía sin bisturí, se utiliza un instrumento puntiagudo para perforar la piel y se hace un orificio solo. Para ambos tipos de procedimiento, se hace un punto de sutura o se usa una goma quirúrgica para sellar el orificio.