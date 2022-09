¿Qué es la gestación solidaria y cómo funciona?

Hace algún tiempo se empezó a hablar de "gestación solidaria", una acción de bien por de parte de algunas personas que deciden ayudar a otras a cumplir el sueño de ser padres.

Nicolás Neuspiller, ginecólogo especialista en reproducción, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó de qué se trata: “Gestación solidaria es cuando una persona que no puede gestar por no tener útero, es ayudada por alguna otra persona”.

En este sentido, expuso que "la gestación solidaria y vientre subrogados es lo mismo" y que en el Ministerio de Salud Pública comenzaron a llamarle "útero solidario". Asimismo, destacó que "es necesario que haya una ley porque la que presta el útero está haciendo un acto solidario, aunque sabemos que esa persona gestante recibe un dinero y ese dinero es porque ella tiene que dejar de trabajar, cuidarse, comer mejor y demás cosas, de todas manera es un acto solidario porque saben que los partos no son 100% seguros”.

Ante la consulta de si hay una edad en que la mujer no puede realizar gestación solidaria respondió: “No, la edad puesta para todo tipo de tratamiento de fertilidad el tope máximo es 51 años”.

Sobre la legalidad del procedimiento expuso: “Es legal porque no hay nada que diga que no se puede hacer, no hay ley que diga que la gestación por su relación está prohibida por lo tanto es legal, se puede hacer, el problema viene cuando tienen que anotar al bebé". En ese momento, sostuvo que solo existe una norma en la Ciudad de Buenos Aires, que si hay una pareja que tiene ganas de ser padres mientras que una mujer no tiene ganas de ser madre le puede dar ese bebé a esa pareja".

Finalmente, comentó que siempre que hayan estos acuerdos y siempre cuando se trate de un útero solidario "lo que se hace previo al tratamiento es hacer un escrito por abogado y escribano que la gestante lo que hace es hacer una cesión del bebé, entonces se anota directamente el bebé a nombre de los requirentes”, dejando entrever que es un trámite sencillo.