¿Qué es la aerofobia y cómo superarla?

Carola Sixto, periodista y escritora, quien pasó 15 años sin subir a un avión, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó de qué se trata la aerofobia:

“Volvía de un viaje de Brasil y tuve turbulencia, después supe que había sido leve, pero yo lo viví como si hubiera sido la peor turbulencia de la humanidad. Se me hizo largo del vuelo, aterricé y pensé que no estaba bueno sufrir. Entonces, deduje para qué hacer algo que me hace sufrir, no me subo más al avión porque me hace mal".